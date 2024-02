AAAA-игры от Ubisoft повсюду! Far Cry 6 по классификации Ubisoft является игрой категории "AAAA"

В настоящее время в игровой индустрии все чаще можно услышать такое словосочетание, как AAAA или Quadruple A, так как некоторые девелоперы стали активно использовать это слово при разработке своих игр. И в авангарде этого движения, по-видимому, находится Ubisoft, выпустившая то, что по ее мнению является первой официальной AААА-игрой 2024 года, Skull and Bones.

Правда, вопреки первоначальному предположению, Skull & Bones вовсе не была в числе первых AAAA-игр от Ubisoft. По всей видимости, этой чести была удостоена Far Cry 6 в 2020 году. Как сообщил Timur222, хорошо известный своими находками в соцсетях, еще в 2020 году Far Cry 6 был обозначен как игра категории "Quadruple A". В твите от сентября 2020 года сообщалось, что Ubisoft Berlin разрабатывает игру уровня "Quadruple A", о чем свидетельствует профиль координатора проекта в LinkedIn. Теперь стало известно, что этой игрой оказалась Far Cry 6.

Хотя концепция AAA-игр вызывает ажиотаж как новый шаг в игровой индустрии, некоторые считают ее всего лишь попыткой маркетинга со стороны Ubisoft. Они утверждают, что эти предполагаемые ААА-игры никак не продвигают жанр ААА вперед. Хорошим доказательством такого скептицизма можно назвать и Skull and Bones: ее разработка длилась больше десяти лет, а сама игра была заявлена как AAAA, но в итоге оказалась крайне слабой.

Точно так же не оправдала ожиданий и Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft, которую также называли как игру класса "AAAA", что еще больше усилило сомнения в правомерности использования французами обозначения "AAAA".

В связи с недавними трудностями в Ubisoft возникают вопросы о ее возможностях сохранить свое былое господство в игровой индустрии, особенно если учитывать то, как плохо продаются игры на фоне ее прежних успехов, включая серии Assassin's Creed и Far Cry.

Если Ubisoft сможет вернуть свои прежние позиции, то ей по силам будет поднять разработку игр на новый уровень, возможно, достичь тех самых стандартов для AААА-игр, к которым она стремится, и стимулировать инновации в индустрии, которые она сейчас обещает.