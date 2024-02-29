AAAA-игры от Ubisoft повсюду! Far Cry 6 по классификации Ubisoft является игрой категории "AAAA"

В настоящее время в игровой индустрии все чаще можно услышать такое словосочетание, как AAAA или Quadruple A, так как некоторые девелоперы стали активно использовать это слово при разработке своих игр. И в авангарде этого движения, по-видимому, находится Ubisoft, выпустившая то, что по ее мнению является первой официальной AААА-игрой 2024 года, Skull and Bones.
Правда, вопреки первоначальному предположению, Skull & Bones вовсе не была в числе первых AAAA-игр от Ubisoft. По всей видимости, этой чести была удостоена Far Cry 6 в 2020 году. Как сообщил Timur222, хорошо известный своими находками в соцсетях, еще в 2020 году Far Cry 6 был обозначен как игра категории "Quadruple A". В твите от сентября 2020 года сообщалось, что Ubisoft Berlin разрабатывает игру уровня "Quadruple A", о чем свидетельствует профиль координатора проекта в LinkedIn. Теперь стало известно, что этой игрой оказалась Far Cry 6.
Хотя концепция AAA-игр вызывает ажиотаж как новый шаг в игровой индустрии, некоторые считают ее всего лишь попыткой маркетинга со стороны Ubisoft. Они утверждают, что эти предполагаемые ААА-игры никак не продвигают жанр ААА вперед. Хорошим доказательством такого скептицизма можно назвать и Skull and Bones: ее разработка длилась больше десяти лет, а сама игра была заявлена как AAAA, но в итоге оказалась крайне слабой.
Точно так же не оправдала ожиданий и Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft, которую также называли как игру класса "AAAA", что еще больше усилило сомнения в правомерности использования французами обозначения "AAAA".
В связи с недавними трудностями в Ubisoft возникают вопросы о ее возможностях сохранить свое былое господство в игровой индустрии, особенно если учитывать то, как плохо продаются игры на фоне ее прежних успехов, включая серии Assassin's Creed и Far Cry.
Если Ubisoft сможет вернуть свои прежние позиции, то ей по силам будет поднять разработку игр на новый уровень, возможно, достичь тех самых стандартов для AААА-игр, к которым она стремится, и стимулировать инновации в индустрии, которые она сейчас обещает.
По моей классификации игры Ubisoft являются играми категории "ГГГГ" "Квадрупл Г"
Обожаю фар край 5 и 6. Вотч догс 2 и легион. The division 2.
отличные игры !
Это хорошие игры, если ты никогда до этого не играл в игры Ubisoft. Если играл, то это однообразный кошмар из самокопирования в большинстве случаев.
Чем больше "АААААААА" тем громче обкака))
Тужатся, кричат от надрыва, а итог один.
С такими АААА я лучше и дальше буду играть в обычные ААА.
Даже пройти не смог честно говоря игра так как там слишком много повесточки
Да сразу бы писали "Super A 5000".
Удивлен, что никто не вспомнил. Пора песок стряхнуть.
понял, если юби ставят своей игре АААА - от нее надо бежать сломя голову.
кому не пох скока А там? проверяешь игру сперва на вид: трейлеры и тп, качаешь после выхода или смотришь стрим - проверяешь на геймплей, сюжет и тп
нравится? играешь
не нравится - не играешь
хоть 10А в ней, хоть одна А, по фиг
Ещё более десяти лет назад ЕА свой дед со спайсом три называл АААА
https://www.playground.ru/dead_space_3/news/dead_space_3_preodolela_barer_aaa_i_vyshla_na_novyj_uroven_aaaa-437172
Не полинился и прочитал полный список игр юбиков - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B3%D1%80_Ubisoft
Вообще голяк, ничего интересного, за исключеним 2-3 удачных частей асасина и 2-3 удачных частей фар края, и то оба варианта на любителя.
Хм, анно, ладно, третий мешочек...
Не считая сюжета, FC6 очень даже неплох в режиме openworld
Что это значит? Игра отличная. Большая. А все эти размеры батареек непонятный оставьте себе. Я посмотрел 10-ти часовую версию обзора этой шикарной игры.
И снова ААА ААААААААААА ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА игра
Far Cry 6 разработали для недалеких дебилов, максимально просто и красочно, не забыв про западные дровосечные повесточки. Одним словом, кусок гюкакашки а не игра.
Плохая часть, хуже только второй
Что там за правомерные сомнения, если количество ашек - это про бюджет, а не обсасывание игры фанатами?
И вообще, спасибо за новость, Тимур222
ну так ФК6 лучшая игра в серии имхо, аватар бы тоже мог быть однозначно 4А хитом, если б туда не забыли завести сюжет и боевку) Графон из АААА завезли, арт дизайн, локации, икраны, крафт, ислледование все кайф, а вот сюжет и боевка хуже индюшатины :(