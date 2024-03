Бумер и Чоризо станут наградами для владельцев PS4 и PS5 в рамках программы PlayStation Stars

Ubisoft продолжает отмечать юбилей серии Far Cry. Сначала компания выпустила тематическое видео, а затем организовала праздничную трансляцию. Теперь же владельцы PS4 и PS5 получают эксклюзивные награды в рамках программы лояльности PlayStation Stars.

Для получения этих эксклюзивных цифровых предметов - псов Бумера из Far Cry 5 и Чоризо из Far Cry 6, нужно сыграть в любую игру серии на PS4 или PS5. На этих игровых платформах представлены все части серии, выпущенные после Far Cry 2. Например, Far Cry 3 и Far Cry 3: Blood Dragon были переизданы практически без изменений и изначально вышли на PlayStation 3. Far Cry 4 стала переходной частью, вышедшей как на PS3, так и на PS4 в 2014 году. Следующие игры добрались только до актуальных консолей.

Первая Far Cry была выпущена 23 марта 2004 года. С тех пор было выпущено множество дополнений и продолжений, последним из которых является Far Cry 6. После её релиза в 2021 году игра получила несколько дополнительных контентов, в которых разработчики более подробно раскрыли судьбы злодеев из предыдущих частей.

Пока нет официальных новостей о будущих проектах Far Cry. Однако известный инсайдер Том Хендерсон делится некоторыми деталями о грядущей седьмой части, утверждая, что нас ожидает выпуск полноценной многопользовательской игры.

Бонусы PlayStation Stars

Видео к 20-летию Far Cry