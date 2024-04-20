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Far Cry 7 TBA
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир
6.7 161 оценка

Инсайдер намекает на скорый анонс Far Cry 7; антагониста в игре может сыграть Киллиан Мерфи

AceTheKing
Новости

Сегодня инсайдер j0nathan, который ранее делился корректными инсайдами касательно серии Assassin's Creed, опубликовал в сети загадочную картинку. На ней изображены:

  • цифра 7;
  • бомба с таймером на 72 часа;
  • Киллиан Мерфи;
  • гигантский краб.

Пользователи считают, что это намёк на скорый анонс Far Cry 7, на что очевидно указывает цифра 7. При этом 72 часа ранее упоминались в инсайде от Тома Хендерсона, где говорилось о том, что у игрока будет 72 внутриигровых часа на то чтобы спасти близких в игре. Киллиан Мерфи, по всей видимости, станет новой приглашенной звездой на роль антагониста после Джанкарло Эспозито. Вопросы вызывает лишь гигантский краб, но есть вероятность, что он намекает на какой-то тропический сеттинг в игре.

Возможно что анонс состоится уже в ближайшее время, а первый геймплей могут показать на презентации Ubisoft Forward 10 июня. При этом в инсайде от Хендерсона говорилось, что выход игры запланирован на осень 2025-го года.

24
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
DavieDzhons

Если будет снова трешак по типу шестой части, то пусть идут нахeр!

14
Ivan Nevaжno

Санта барбара продолжается

7
Nekromant34

😁😁😁

0
hpi

По сути всё как обычно. Пострелял, поездил, оружие прокачал плюс чутка юмора чёрного. Больше там ничего и не надо и так купят. Даже за 100 баксов. Но пусть уберут уже свой сранный лончер из стим версий.

7
Avtor-avtora

Ну здравствуй "Кират 2.0"

6
HellowRainbow

4.0

5
Avtor-avtora HellowRainbow

это ты "Primal" и "5" посчитал ?

-5
РикоЧико

Обещание полноценных городских боёв в Far Cry 6, это конечно мощных был прогрев.

5
Walkan90

Новая игра от Юбисофт, по формуле Юбисофт. Нет спасибо, в печенках их открытые миры.

4
Costollom

Уже 6.7 оценка. Когда успели?

4
Lаdyboy

Да там снова кто-то купил ноутбук с авито. Там был ранняя бетка. Её слили в сеть, кто --то успел поиграть до того как всё почистили.

0
rmplaton

Ну сколько можно-то из года в год эти поделия клепать? Неужели самих не тошнит уже от этих 100500-х серий? Придумайте хоть что-то, действительно, новое и интересное - люди сами потянутся и захотят купить...

3
HetFFild

А я и не против. Юбики конечно не всегда выпускают шедевры но каждая их новая крупная игра как минимум добротна.

1
Nekromant34
1
Ivan Nevaжno

А фар край аватар фронтирес между 6ой и 7той?

0
JohnTornton

между праймал и нью довн

0
muxamor2011

Учитывая, что между номерными частями игры проходит в среднем 3–4 года, не нужно быть великим инсайдером, чтобы предположить, что 7 уже скоро.
Смущает лишь, что промежуточной части нет. После объсера шестой части, могли бы и провести исследование промежуточной. а не сразу боевую номерную.

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

мне вторая и пятая понравились, во второй про нелегальный круговорот оружия в мире, в пятой про сектантов, прямо как из секретных материалов взяли сюжеты.

0
Кей Овальд

Интересно, как в этот раз ретекстурнут.

0
KANSERVATOR

нужен фар край во времена острых козырьков, без всяких нано технологий, а глубже в атмосферу природы

чтобы прям каждая капелька дождя падающая на поверхность со временем испарялась

или чтобы песок можно было ткнуть пальцем и оставить там след

0
Аристов--Черный

Так был уже недавно, разве нет? Про синежопых каких-то папуасов:)

-1
Ang Dark

Перекройте Юбисофт поставку просроченных грибов наконец , вдруг выйдут из тумана и начнут игры делать -_-

-1
FatalleZ

Последний "серьезный" фаркрай это 4. И то там в ДЛС уже началась наркота какая-то. Пятерка стала трешовой развлекухой, хоть и претендующей на серьезный сюжет, а шестерка многократно умножила этот отборный трешак. Хочется верить, что седьмую часть поставят на серьезные рельсы без всей этой чепухи с ракетницами на спине и прочим. Но чет как-то не верится.

А вообще, хочу графонистый ремейк Far Cry 1, со всеми его крайгенами и лабораторными коридорами.

-1
Lvinomord

У них говорят новая фишка в играх - покупаешь игру по фулпрайсу, проходишь первую локу и чтобы попасть во вторую локацию нужно будет снова заплатить юбикам 1/3 от цены всей игры, первая лока соответственно закрывается и чтобы вернуться обратно нужно будет так же заплатить.. Так же ходят слухи, что игра выйдет чёрно белая и если хочешь поиграть в цветную версию нужно будет так же занести монеты.

-2
Oscilograf

Ты забыл указать, что подключение мышки и клавиатуры в игре тоже платное. Причем за каждую клавишу отдельно, и продлевать надо каждые сутки.

6
Lvinomord Oscilograf

Если подключать сразу оба устройства, то можно получить очень хорошую скидку, но это только если ты покупал deluxe edition

5
Oscilograf Lvinomord

Но это должны быть официальные устройства, из игрового магазина, а то могут и забанить.

0
Oscilograf

Горшочек, не вари. Там после третьей части можно было уже не делать, ни чего особо нового в гейплее нет.

-4
hpi

А зачем если и так покупают.

0
Jarvis666

Да чë вы ноете? По сути самые неудачные части это 2 и 6. В остальных можно найти что-то своë интересное: в 3 был хороший сюжет, в 4 красивая местность, которую интересно исследовать, в primal и 5 части была своя необычная атмосфера.

-5
JohnTornton

4ая кал какой то

-8
satalataa JohnTornton

4 лучше чем 3 и 5

-1
Et_alietum satalataa

Нууу неее, чем 3 не лучше.

-3
FatalleZ

Насчет 3 и 4 согласен, но именно с 5 все пошло по ****е, а 6 эту ****у усилила.

0