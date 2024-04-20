Инсайдер намекает на скорый анонс Far Cry 7; антагониста в игре может сыграть Киллиан Мерфи

Сегодня инсайдер j0nathan, который ранее делился корректными инсайдами касательно серии Assassin's Creed, опубликовал в сети загадочную картинку. На ней изображены:

цифра 7;

бомба с таймером на 72 часа;

Киллиан Мерфи;

гигантский краб.

Пользователи считают, что это намёк на скорый анонс Far Cry 7, на что очевидно указывает цифра 7. При этом 72 часа ранее упоминались в инсайде от Тома Хендерсона, где говорилось о том, что у игрока будет 72 внутриигровых часа на то чтобы спасти близких в игре. Киллиан Мерфи, по всей видимости, станет новой приглашенной звездой на роль антагониста после Джанкарло Эспозито. Вопросы вызывает лишь гигантский краб, но есть вероятность, что он намекает на какой-то тропический сеттинг в игре.

Возможно что анонс состоится уже в ближайшее время, а первый геймплей могут показать на презентации Ubisoft Forward 10 июня. При этом в инсайде от Хендерсона говорилось, что выход игры запланирован на осень 2025-го года.