Инсайдер намекает на скорый анонс Far Cry 7; антагониста в игре может сыграть Киллиан Мерфи

Сегодня инсайдер j0nathan, который ранее делился корректными инсайдами касательно серии Assassin's Creed, опубликовал в сети загадочную картинку. На ней изображены:
- цифра 7;
- бомба с таймером на 72 часа;
- Киллиан Мерфи;
- гигантский краб.
Пользователи считают, что это намёк на скорый анонс Far Cry 7, на что очевидно указывает цифра 7. При этом 72 часа ранее упоминались в инсайде от Тома Хендерсона, где говорилось о том, что у игрока будет 72 внутриигровых часа на то чтобы спасти близких в игре. Киллиан Мерфи, по всей видимости, станет новой приглашенной звездой на роль антагониста после Джанкарло Эспозито. Вопросы вызывает лишь гигантский краб, но есть вероятность, что он намекает на какой-то тропический сеттинг в игре.
Возможно что анонс состоится уже в ближайшее время, а первый геймплей могут показать на презентации Ubisoft Forward 10 июня. При этом в инсайде от Хендерсона говорилось, что выход игры запланирован на осень 2025-го года.
Если будет снова трешак по типу шестой части, то пусть идут нахeр!
Санта барбара продолжается
😁😁😁
По сути всё как обычно. Пострелял, поездил, оружие прокачал плюс чутка юмора чёрного. Больше там ничего и не надо и так купят. Даже за 100 баксов. Но пусть уберут уже свой сранный лончер из стим версий.
Ну здравствуй "Кират 2.0"
4.0
это ты "Primal" и "5" посчитал ?
Обещание полноценных городских боёв в Far Cry 6, это конечно мощных был прогрев.
Новая игра от Юбисофт, по формуле Юбисофт. Нет спасибо, в печенках их открытые миры.
Уже 6.7 оценка. Когда успели?
Да там снова кто-то купил ноутбук с авито. Там был ранняя бетка. Её слили в сеть, кто --то успел поиграть до того как всё почистили.
Ну сколько можно-то из года в год эти поделия клепать? Неужели самих не тошнит уже от этих 100500-х серий? Придумайте хоть что-то, действительно, новое и интересное - люди сами потянутся и захотят купить...
А я и не против. Юбики конечно не всегда выпускают шедевры но каждая их новая крупная игра как минимум добротна.
А фар край аватар фронтирес между 6ой и 7той?
между праймал и нью довн
Учитывая, что между номерными частями игры проходит в среднем 3–4 года, не нужно быть великим инсайдером, чтобы предположить, что 7 уже скоро.
Смущает лишь, что промежуточной части нет. После объсера шестой части, могли бы и провести исследование промежуточной. а не сразу боевую номерную.
мне вторая и пятая понравились, во второй про нелегальный круговорот оружия в мире, в пятой про сектантов, прямо как из секретных материалов взяли сюжеты.
Интересно, как в этот раз ретекстурнут.
нужен фар край во времена острых козырьков, без всяких нано технологий, а глубже в атмосферу природы
чтобы прям каждая капелька дождя падающая на поверхность со временем испарялась
или чтобы песок можно было ткнуть пальцем и оставить там след
Так был уже недавно, разве нет? Про синежопых каких-то папуасов:)
Перекройте Юбисофт поставку просроченных грибов наконец , вдруг выйдут из тумана и начнут игры делать -_-
Последний "серьезный" фаркрай это 4. И то там в ДЛС уже началась наркота какая-то. Пятерка стала трешовой развлекухой, хоть и претендующей на серьезный сюжет, а шестерка многократно умножила этот отборный трешак. Хочется верить, что седьмую часть поставят на серьезные рельсы без всей этой чепухи с ракетницами на спине и прочим. Но чет как-то не верится.
А вообще, хочу графонистый ремейк Far Cry 1, со всеми его крайгенами и лабораторными коридорами.
У них говорят новая фишка в играх - покупаешь игру по фулпрайсу, проходишь первую локу и чтобы попасть во вторую локацию нужно будет снова заплатить юбикам 1/3 от цены всей игры, первая лока соответственно закрывается и чтобы вернуться обратно нужно будет так же заплатить.. Так же ходят слухи, что игра выйдет чёрно белая и если хочешь поиграть в цветную версию нужно будет так же занести монеты.
Ты забыл указать, что подключение мышки и клавиатуры в игре тоже платное. Причем за каждую клавишу отдельно, и продлевать надо каждые сутки.
Если подключать сразу оба устройства, то можно получить очень хорошую скидку, но это только если ты покупал deluxe edition
Но это должны быть официальные устройства, из игрового магазина, а то могут и забанить.
Горшочек, не вари. Там после третьей части можно было уже не делать, ни чего особо нового в гейплее нет.
А зачем если и так покупают.
Да чë вы ноете? По сути самые неудачные части это 2 и 6. В остальных можно найти что-то своë интересное: в 3 был хороший сюжет, в 4 красивая местность, которую интересно исследовать, в primal и 5 части была своя необычная атмосфера.
4ая кал какой то
4 лучше чем 3 и 5
Нууу неее, чем 3 не лучше.
Насчет 3 и 4 согласен, но именно с 5 все пошло по ****е, а 6 эту ****у усилила.