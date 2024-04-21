Инсайдер: "Вы не правильно поняли - Киллиан Мёрфи не будет главным злодеем в Far Cry 7"

Недавний шум вокруг возможного участия Киллиана Мерфи в предстоящей игре Far Cry 7 был опровергнут. Слухи возникли после того, как известный инсайдер xj0nathan поделился изображениями в X/Twitter, на одном из которых был изображен Мерфи. Однако, по разъяснению j0nathan, актер в игре не появится. Он указал, что изображения означают что-то еще, что остается загадкой.
Джонатан, известный своими утечками по Assassin's Creed, добавил интриги постом с крабом, бомбы и числа 7, но подчеркнул, что роль Мерфи как злодея никогда не упоминалась. Это разъяснение появилось через 12 часов после первого поста, что заставило фанатов гадать.
Ранее сообщалось, что действие Far Cry 7, известной внутри компании как Project Blackbird, происходит на вымышленном острове Кимсан и имеет нелинейный сюжет, в котором выбор имеет значение. Миссия игрока включает в себя спасение похищенной семьи от заговорщической группы «Сыны Истины», выход игры запланирован на осень 2025 года.
Фото Киллиана, но его там не будет. На-хре-на тогда такой ребус нужен? Может все гораздо проще?! Его инициалы, например - это буквы, которые есть в названии страны где будут происходить действия?
Гигантского краба скорее всего тоже не будет. Одни разочарования
Да просто чувак может чем то закинулся и 4 рандомных фотки из своих мыслей скинул и всё..
Какой остров???
Нам опять предлагают тропики!?
Юбики, какого черта? Оригинала, Тройки и Шестерки неужто мало!?
Так у юбиков все игры на один манер, те же яйца, только в профиль)
Угнать 7 крабов за 72 часа.
28 крабов спустя
Может фото Киллиана Мёрфи намекает на ядерный взрыв через 72 часа? Всё-таки недавно он в Оппенгеймере снялся...
Судя по скрину Мерфи будет играть краба.
по фиг будет или нет
Киллиан Мёрфи будет ездить на гигантском крабе с динамитом в руках на котором таймер 72часа 7 дней в неделю.
Не, он будет финальным боссом, у которого будет 7 стадий))
Тот кто читает инсайдеров, не уважает себя. А тот кто ещё и продвигает, не уважает себя вдвойне.
Понятно
Вупи Голдберг?
Ясно. Я уж подумал что теперь то главгад будет реально всех "НАПРЯГАТЬ".
Чтоб в игре главгад "напрягал" - сценарист должен быть не с одной извилиной, потому что надо продумать кучу вариаций действий главгада, в зависимости от действий игрока, обоснования этим действиям. "Я всех расстрелял потому что злодей" - это уже давно выглядит тупо. Тот же главгад в ФарКрай 5 настолько хорошо получился, что я бы лучше за него играл, чем за то, за что там протагонист боролся. У главгада была Идея, Мотивация, Обоснование.
Найс "инсайд". Короче, будет какой-нибудь хрен, которого зовут Мёрфи. Расходимся.
Хоспаде какое душнилово! Поняли, не поняли... да всем начхать! Если в игре снова будут вышки и аванпосты, то пусть в свою дичь сами играют и не важно кто там будет, хоть сам президент Африки!
Да странно было ожидать вообще.Чел у Нолона снимается ,а тут фар край 7...