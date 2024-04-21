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Far Cry 7 TBA
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир
6.5 173 оценки

Инсайдер: "Вы не правильно поняли - Киллиан Мёрфи не будет главным злодеем в Far Cry 7"

monk70
Новости

Недавний шум вокруг возможного участия Киллиана Мерфи в предстоящей игре Far Cry 7 был опровергнут. Слухи возникли после того, как известный инсайдер xj0nathan поделился изображениями в X/Twitter, на одном из которых был изображен Мерфи. Однако, по разъяснению j0nathan, актер в игре не появится. Он указал, что изображения означают что-то еще, что остается загадкой.

Джонатан, известный своими утечками по Assassin's Creed, добавил интриги постом с крабом, бомбы и числа 7, но подчеркнул, что роль Мерфи как злодея никогда не упоминалась. Это разъяснение появилось через 12 часов после первого поста, что заставило фанатов гадать.

Ранее сообщалось, что действие Far Cry 7, известной внутри компании как Project Blackbird, происходит на вымышленном острове Кимсан и имеет нелинейный сюжет, в котором выбор имеет значение. Миссия игрока включает в себя спасение похищенной семьи от заговорщической группы «Сыны Истины», выход игры запланирован на осень 2025 года.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Фото Киллиана, но его там не будет. На-хре-на тогда такой ребус нужен? Может все гораздо проще?! Его инициалы, например - это буквы, которые есть в названии страны где будут происходить действия?

7
Spillik

Гигантского краба скорее всего тоже не будет. Одни разочарования

12
Сергей Понащенко Spillik

Да просто чувак может чем то закинулся и 4 рандомных фотки из своих мыслей скинул и всё..

1
Divannyjenciklopidest

Какой остров???

Нам опять предлагают тропики!?

Юбики, какого черта? Оригинала, Тройки и Шестерки неужто мало!?

6
hamshut

Так у юбиков все игры на один манер, те же яйца, только в профиль)

-1
hpi

Угнать 7 крабов за 72 часа.

3
Alexey Revan

28 крабов спустя

-1
KrokodukDundy

Может фото Киллиана Мёрфи намекает на ядерный взрыв через 72 часа? Всё-таки недавно он в Оппенгеймере снялся...

3
Oscilograf

Судя по скрину Мерфи будет играть краба.

1
yuriy1606

по фиг будет или нет

0
xxxGoLiaFxxx

Киллиан Мёрфи будет ездить на гигантском крабе с динамитом в руках на котором таймер 72часа 7 дней в неделю.

0
Jarvis666

Не, он будет финальным боссом, у которого будет 7 стадий))

0
ViolentAthos

Тот кто читает инсайдеров, не уважает себя. А тот кто ещё и продвигает, не уважает себя вдвойне.

0
NegativePolygon

Понятно

0
Чукча в чуме

Вупи Голдберг?

0
СнопакДоминатор

Ясно. Я уж подумал что теперь то главгад будет реально всех "НАПРЯГАТЬ".

-1
Oscilograf

Чтоб в игре главгад "напрягал" - сценарист должен быть не с одной извилиной, потому что надо продумать кучу вариаций действий главгада, в зависимости от действий игрока, обоснования этим действиям. "Я всех расстрелял потому что злодей" - это уже давно выглядит тупо. Тот же главгад в ФарКрай 5 настолько хорошо получился, что я бы лучше за него играл, чем за то, за что там протагонист боролся. У главгада была Идея, Мотивация, Обоснование.

3
Tinna

Найс "инсайд". Короче, будет какой-нибудь хрен, которого зовут Мёрфи. Расходимся.

-1
RaptoR BTR

Хоспаде какое душнилово! Поняли, не поняли... да всем начхать! Если в игре снова будут вышки и аванпосты, то пусть в свою дичь сами играют и не важно кто там будет, хоть сам президент Африки!

-1
VIGITAL1

Да странно было ожидать вообще.Чел у Нолона снимается ,а тут фар край 7...

-1