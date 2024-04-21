Инсайдер: "Вы не правильно поняли - Киллиан Мёрфи не будет главным злодеем в Far Cry 7"

Недавний шум вокруг возможного участия Киллиана Мерфи в предстоящей игре Far Cry 7 был опровергнут. Слухи возникли после того, как известный инсайдер xj0nathan поделился изображениями в X/Twitter, на одном из которых был изображен Мерфи. Однако, по разъяснению j0nathan, актер в игре не появится. Он указал, что изображения означают что-то еще, что остается загадкой.

Джонатан, известный своими утечками по Assassin's Creed, добавил интриги постом с крабом, бомбы и числа 7, но подчеркнул, что роль Мерфи как злодея никогда не упоминалась. Это разъяснение появилось через 12 часов после первого поста, что заставило фанатов гадать.

Ранее сообщалось, что действие Far Cry 7, известной внутри компании как Project Blackbird, происходит на вымышленном острове Кимсан и имеет нелинейный сюжет, в котором выбор имеет значение. Миссия игрока включает в себя спасение похищенной семьи от заговорщической группы «Сыны Истины», выход игры запланирован на осень 2025 года.