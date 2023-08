У Ubisoft появился новый руководитель подразделения Far Cry ©

Ветеран Ubisoft Дрю Холмс, сценарист и дизайнер повествования сообщил, что его повысили до должности директора по Far Cry.

Это были захватывающие несколько месяцев... Я рад сообщить, что начинаю работать в Ubisoft в качестве IP-директора Far Cry! У нас впереди большие дела. Не стесняйтесь, обращайтесь, если хотите стать частью следующей эволюции этого замечательного бренда!

В Ubisoft Холмс ранее занимал должность руководителя сюжета для Far Cry: New Dawn и Far Cry 5. До этого он был ведущим сценаристом BioShock Infinite от Irrational Games, а также работал над первыми тремя играми Saints Row в Volition.



Согласно сообщениям, появившимся в прессе в начале этого года, Ubisoft в настоящее время разрабатывает Far Cry 7 и отдельную многопользовательскую игру по Far Cry.



Утверждается, что Far Cry 7 создается на движке Snowdrop от Ubisoft, а не на движке Dunia, который использовался для последних частей серии. Утверждается, что многопользовательская игра представляет собой шутер, действие которого разворачивается в пустыне Аляски.



Выход обеих игр предварительно запланирован на осень-осень 2025 года.



Far Cry 6, вышедшая в 2021 году, включала сетевую кооперативную кампанию, но не имела соревновательной многопользовательской составляющей.



Бывший руководитель Far Cry Дэн Хэй покинул Ubisoft в 2021 году после десяти лет работы в монреальской студии, где он курировал серию в период ее наибольшего расцвета. Сейчас он возглавляет новую игру Blizzard на выживание.