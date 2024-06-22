В сети появились подробности персонажей Far Cry 7

Как стало известно, в прошлом году был проведен кастинг для проекта под кодовым названием "Rival". Проектом руководила Анджела Боттис, менеджер по кастингу для Far Cry 6 и нескольких других игр Ubisoft. Этот проект также указан на двух страницах актеров. В кастинге ищут актеров на роль членов богатой семьи и сторонников теории заговора: данные персонажи фигурировали в инсайде от Тома Хендерсона касательно предстоящей Far Cry 7.

Описания ролей и персонажей представлены ниже:

Лейла Беннет , белая женщина, около 25 лет, главный персонаж. Акцент: Высшее общество, современная Новая Англия. Самопровозглашенная наследница империи и начинающий генеральный директор. Она идеалистка, амбициозна и самостоятельна. Несмотря на фаворитизм отца, она чувствует себя аутсайдером, потому что Лейла родилась от другой матери, чем ее братья и сестры, и они видят в ней скромную «полу-Беннетт». Она переполнена чувством вины из-за богатства своей семьи и борется с тем, как использовать его, чтобы помочь миру. Лейла хочет занять должность генерального директора, чтобы перестроить империю и помогать людям, а не эксплуатировать их. Похожие персонажи: Алисия Феррик - Хорошая жена; Бет Даттон - Йеллоустоун; Шив Рой - Наследники; Клэр Шоу - Озарк;

, белая женщина, около 25 лет, главный персонаж. Акцент: Высшее общество, современная Новая Англия. Самопровозглашенная наследница империи и начинающий генеральный директор. Она идеалистка, амбициозна и самостоятельна. Несмотря на фаворитизм отца, она чувствует себя аутсайдером, потому что Лейла родилась от другой матери, чем ее братья и сестры, и они видят в ней скромную «полу-Беннетт». Она переполнена чувством вины из-за богатства своей семьи и борется с тем, как использовать его, чтобы помочь миру. Лейла хочет занять должность генерального директора, чтобы перестроить империю и помогать людям, а не эксплуатировать их. Похожие персонажи: Алисия Феррик - Хорошая жена; Бет Даттон - Йеллоустоун; Шив Рой - Наследники; Клэр Шоу - Озарк; Дакс Беннетт , белый мужчина 40-45 лет, главный персонаж. Акцент: Высшее общество, современная Новая Англия, низкий голос. Вскормленный с ложечки, кумовской первенец. Богатый плейбой, который эгоистичен, наделен титулами, безжалостен, ревнив и мстителен. Он ценит успех, культуру суеты и то, что он победитель по жизни. Дакс хочет победить это тонущее чувство, что в глубине души, за всей этой бравадой, скрывается подросток, который так и не вырос и ничего не добился. Он хочет получить одобрение отца как законного наследника империи Беннетта. Вся его жизнь - это бесконечная попытка завоевать признание отца. Похожие персонажи: Джордан Белфорт - Волк с Уолл-стрит; Типичный тиктокер; Эндрю Тейт - инфлюенсер и бизнесмен; Дэн Билзерян - инфлюенсер и бизнесмен;

, белый мужчина 40-45 лет, главный персонаж. Акцент: Высшее общество, современная Новая Англия, низкий голос. Вскормленный с ложечки, кумовской первенец. Богатый плейбой, который эгоистичен, наделен титулами, безжалостен, ревнив и мстителен. Он ценит успех, культуру суеты и то, что он победитель по жизни. Дакс хочет победить это тонущее чувство, что в глубине души, за всей этой бравадой, скрывается подросток, который так и не вырос и ничего не добился. Он хочет получить одобрение отца как законного наследника империи Беннетта. Вся его жизнь - это бесконечная попытка завоевать признание отца. Похожие персонажи: Джордан Белфорт - Волк с Уолл-стрит; Типичный тиктокер; Эндрю Тейт - инфлюенсер и бизнесмен; Дэн Билзерян - инфлюенсер и бизнесмен; Бри Беннетт , белая женщина 35-40 лет, главный персонаж. Акцент: Изображает калифорнийский акцент, чтобы выделиться. Говорит четко, громкий голос. Иногда речь может быть вспыльчивой. Бредовая, самовлюбленная фанатка оздоровительного образа жизни нового поколения, отчаянно желающая искупить нанесенный ей ущерб. Она импульсивна, впечатлительна, поверхностна, потребительски настроена и доверчива. Бри хочет отомстить отцу и найти лекарство от неврологического ущерба, который, по ее мнению, был нанесен ей в детстве. Ее привычки/ритуалы в области оздоровления часто мотивированы желанием чувствовать себя выше других, чего ей не хватало в семье. У нее напряженные отношения с отцом, и она ревнует к своей сводной сестре Лейле. Бри - любительница поболтать, которая иногда говорит быстро и прерывает разговор других людей. Похожие персонажи: Линдси Блут - Задержка развития; Гвинет Пэлтроу - актриса/предприниматель; Маша - Девять идеальных незнакомцев; Портия Дэвенпорт - Поисковая группа;

, белая женщина 35-40 лет, главный персонаж. Акцент: Изображает калифорнийский акцент, чтобы выделиться. Говорит четко, громкий голос. Иногда речь может быть вспыльчивой. Бредовая, самовлюбленная фанатка оздоровительного образа жизни нового поколения, отчаянно желающая искупить нанесенный ей ущерб. Она импульсивна, впечатлительна, поверхностна, потребительски настроена и доверчива. Бри хочет отомстить отцу и найти лекарство от неврологического ущерба, который, по ее мнению, был нанесен ей в детстве. Ее привычки/ритуалы в области оздоровления часто мотивированы желанием чувствовать себя выше других, чего ей не хватало в семье. У нее напряженные отношения с отцом, и она ревнует к своей сводной сестре Лейле. Бри - любительница поболтать, которая иногда говорит быстро и прерывает разговор других людей. Похожие персонажи: Линдси Блут - Задержка развития; Гвинет Пэлтроу - актриса/предприниматель; Маша - Девять идеальных незнакомцев; Портия Дэвенпорт - Поисковая группа; Кристиан Беннетт , белый мужчина 30-35 лет, главный персонаж. Акцент: Образованный, аристократ, Новая Англия. Маменькин сынок и борющийся художник, переживает детскую травму. Он сноб, эмоционален, эксцентричен и травмирован. Часто саркастичен и имеет сухое чувство юмора. Кристиан хочет сбежать от своей семьи и добиться художественного успеха, не подвергаясь осуждению со стороны семьи. Он всегда чувствовал себя отличающимся от своей семьи и изо всех сил пытается пережить смерть своей матери. У Кристиана напряженные, натянутые отношения с отцом, и он винит его в смерти матери. Похожие персонажи: Энди Уорхол - поп-художник, 1960-е; Висент Галло - режиссер/актер; Тимоти Шаламе - актер;

, белый мужчина 30-35 лет, главный персонаж. Акцент: Образованный, аристократ, Новая Англия. Маменькин сынок и борющийся художник, переживает детскую травму. Он сноб, эмоционален, эксцентричен и травмирован. Часто саркастичен и имеет сухое чувство юмора. Кристиан хочет сбежать от своей семьи и добиться художественного успеха, не подвергаясь осуждению со стороны семьи. Он всегда чувствовал себя отличающимся от своей семьи и изо всех сил пытается пережить смерть своей матери. У Кристиана напряженные, натянутые отношения с отцом, и он винит его в смерти матери. Похожие персонажи: Энди Уорхол - поп-художник, 1960-е; Висент Галло - режиссер/актер; Тимоти Шаламе - актер; Генри Беннетт , белый мужчина 60-70 лет, центральный персонаж. Акцент: Акцент Новой Англии (любой регион), в высокой степени аристократ и не слишком грубый. Четкий, утонченный и властный. Он хорошо образованный элитарный человек. Генри — влиятельный и загадочный патриарх, глава империи Беннеттов. Он амбициозен, склонен к манипуляциям, упрям, самовлюблен, нестабилен и тиран. Наследие Беннеттов находится под угрозой окончания вместе с ним, и ему еще предстоит найти способ это исправить. Он борется со своими неудачами в качестве строителя состояния, пытаясь сохранить наследие своей семьи. Похожие персонажи: Теренс Флетчер - Одержимость; доктор Роберт Форд - Мир Дикого Запада; Дэниел Плейнвью - Нефть; Тайвин Ланнистер - Игра престолов;

, белый мужчина 60-70 лет, центральный персонаж. Акцент: Акцент Новой Англии (любой регион), в высокой степени аристократ и не слишком грубый. Четкий, утонченный и властный. Он хорошо образованный элитарный человек. Генри — влиятельный и загадочный патриарх, глава империи Беннеттов. Он амбициозен, склонен к манипуляциям, упрям, самовлюблен, нестабилен и тиран. Наследие Беннеттов находится под угрозой окончания вместе с ним, и ему еще предстоит найти способ это исправить. Он борется со своими неудачами в качестве строителя состояния, пытаясь сохранить наследие своей семьи. Похожие персонажи: Теренс Флетчер - Одержимость; доктор Роберт Форд - Мир Дикого Запада; Дэниел Плейнвью - Нефть; Тайвин Ланнистер - Игра престолов; Криста Беннетт , белая девушка 19-20 лет, главный персонаж. Акцент: Имеет провинциальный акцент Новой Англии (любой регион). Она склонна говорить тихо и выглядит довольно уязвимой. Криста - осиротевшая девушка из провинциального городка, которая пытается защитить своего младшего брата Мака, делая все возможное. Она стойкая, остроумная, неконформная и решительная. Криста готова пожертвовать собственными мечтами, чтобы вырастить брата, и ее негодование иногда просачивается наружу. Похожие персонажи: Кэтлин Ханна - солистка Bikini Kill/Le Tigre; Кортни Лав - солистка Hole; Кэт Стратфорд - 10 причин моей ненависти; Джуно Макгафф - Джуно;

, белая девушка 19-20 лет, главный персонаж. Акцент: Имеет провинциальный акцент Новой Англии (любой регион). Она склонна говорить тихо и выглядит довольно уязвимой. Криста - осиротевшая девушка из провинциального городка, которая пытается защитить своего младшего брата Мака, делая все возможное. Она стойкая, остроумная, неконформная и решительная. Криста готова пожертвовать собственными мечтами, чтобы вырастить брата, и ее негодование иногда просачивается наружу. Похожие персонажи: Кэтлин Ханна - солистка Bikini Kill/Le Tigre; Кортни Лав - солистка Hole; Кэт Стратфорд - 10 причин моей ненависти; Джуно Макгафф - Джуно; Иэн Дункан , белый мужчина 40 лет, главный персонаж. Акцент: нейтральный американский без какой-либо другой специфичности. Провокационный сторонник теории заговора с армией верующих. Он страдает манией величия, выдающийся ум и харизматичный мастер общения. Он двуликий и мстительный, с очень разными публичными и личными персонами. Иэн завидует богатой элите и власти, которой они обладают. Он считает, что мир должен ему уважение, процветание и справедливость. Он хочет доказать всем, что он умнее их и возьмет то, что ему причитается. Похожие персонажи: Говард Пейн - Скорость; Кейзер Сезе - Подозрительные лица; Майкл Ноулз - ведущий; Ганс Грубер - Крепкий орешек;

, белый мужчина 40 лет, главный персонаж. Акцент: нейтральный американский без какой-либо другой специфичности. Провокационный сторонник теории заговора с армией верующих. Он страдает манией величия, выдающийся ум и харизматичный мастер общения. Он двуликий и мстительный, с очень разными публичными и личными персонами. Иэн завидует богатой элите и власти, которой они обладают. Он считает, что мир должен ему уважение, процветание и справедливость. Он хочет доказать всем, что он умнее их и возьмет то, что ему причитается. Похожие персонажи: Говард Пейн - Скорость; Кейзер Сезе - Подозрительные лица; Майкл Ноулз - ведущий; Ганс Грубер - Крепкий орешек; Джон Маккей , белый мужчина 30-40 лет, главный персонаж. Акцент: рабочий класс, Новая Англия (любой регион). Маккей - грубый, эгоистичный одиночка с мучительным прошлым. Его прошлое и настоящее были сформированы потерей близких ему людей. Он вспыльчивый, сообразительный, немного саркастичный, уверенный в себе и нечувствительный человек, который не терпит ерунды. Маккей пытался влиться в преступный мир, но быстро понял, что жизнь коротка, поэтому он обратил свой взор на море. Он умеет управлять лодкой, но ему трудно зарабатывать на жизнь на прибрежных берегах. Похожие персонажи: Райли Флинн - Полуночная месса; Хан Соло - Звездные войны; Джимми МакНалти - Прослушка; Джек Бертон - Большой переполох в маленьком Китае;

, белый мужчина 30-40 лет, главный персонаж. Акцент: рабочий класс, Новая Англия (любой регион). Маккей - грубый, эгоистичный одиночка с мучительным прошлым. Его прошлое и настоящее были сформированы потерей близких ему людей. Он вспыльчивый, сообразительный, немного саркастичный, уверенный в себе и нечувствительный человек, который не терпит ерунды. Маккей пытался влиться в преступный мир, но быстро понял, что жизнь коротка, поэтому он обратил свой взор на море. Он умеет управлять лодкой, но ему трудно зарабатывать на жизнь на прибрежных берегах. Похожие персонажи: Райли Флинн - Полуночная месса; Хан Соло - Звездные войны; Джимми МакНалти - Прослушка; Джек Бертон - Большой переполох в маленьком Китае; Доктор Сафна Казан, женщина 35 лет в воспоминаниях и 50 лет в настоящем времени, пакистанка или южноазиатка, второстепенный персонаж. В идеале хотелось бы найти одного исполнителя, который может играть в обоих возрастах. Акцент: хотя Сафна прожила половину своей жизни в Соединенных Штатах, она все еще сохраняет настоящий, легкий пенджабский акцент. Сафна - талантливый врач и выпускница Гарвардского медицинского университета с грязным прошлым, теперь подвергшаяся остракизму и сосредоточенная на мести. Она умна и эгоистична, перфекционистка и трудоголик. Она может быть мстительной и гордой. Сафна верит, что успех гарантирован упорным трудом и жертвами. Она профессиональна, фактологична и прямолинейна. Похожие персонажи: Кристина Янг - Анатомия страсти, Джемма - M3gan, Дана Скалли - X-Flies, доктор Луис Бэнкс - Прибытие и Кассандра Томас - Подающая надежды молодая женщина.

Согласно Тому Хендерсону, игра разрабатывается Ubisoft Montreal и перейдет с движка Dunia на Snowdrop. Far Cry 7 будет нелинейной, в центре сюжета будет спасение похищенной семьи главного героя за ограниченное время.