Farming Simulator 22 бьет рекорды: Создатели сообщили о 6 млн проданных копий

Издатель и разработчик GIANTS Software сообщает о растущем успехе Farming Simulator 22: с учетом последующих платинового и премиум-изданий игры, Farming Simulator 22 была продана тиражом более шести миллионов копий с момента своего первого релиза в ноябре 2021 года. Другие вехи были достигнуты в плане многопользовательской активности и доступных модов.

"Миллионы виртуальных фермеров, которые активно работают на наших полях, - это прекрасное подтверждение нашей неизменной страсти, приверженности серии и стратегии самостоятельного издания", - комментирует Борис Штефан, глава издательского отдела GIANTS Software. "Наше уникальное сообщество отражает тот же уровень страсти и преданности, увеличиваясь с каждым днем".

По мере того как серия Farming Simulator доказывает, что многопользовательская игра приносит не меньше, а то и больше удовольствия, чем одиночное фермерство, GIANTS Software рада сообщить о рекордно высоком уровне серверной активности. Одновременно в сети работает более 100 000 выделенных серверов, и швейцарская компания отмечает все большее количество ферм, управляемых совместно.

Farming Simulator 22 также превзошла свою предшественницу по количеству доступных модов: на официальном ModHub доступно более 5 600 модификаций. Модификации доступны прямо из игры и проверены на практике внутренней командой QA GIANTS Software. С впечатляющим количеством загрузок в 1,4 миллиарда, что составляет примерно половину всех загрузок модов в серии с момента ее создания в 2008 году, пользовательский контент продолжает набирать популярность.

Farming Simulator 22 доступна для PC, Mac, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S и Xbox One.