Farming Simulator 22 получила новый трейлер с особенностями Premium-издания ©

Издатель и разработчик GIANTS Software на gamescom представили настоящий трактор John Deere и множество контента для геймеров. С 23 по 27 августа все геймеры и виртуальные фермеры впервые смогут публично сыграть в грядущий Farming Simulator 22: Premium Edition. Поскольку Premium Edition будет содержать все пакеты и расширения сезонных абонементов 1 и 2 года, новым игрокам предлагается начать новую жизнь в качестве виртуального фермера.

Существующие поклонники с нетерпением ждут совершенно новых культур, брендов, машин и многого другого из Premium Expansion (входит в Edition + и доступно отдельно). Обе игры выйдут 14 ноября на ПК и консолях. Новый трейлер игрового процесса демонстрирует насыщенное контентом издание Premium Edition.