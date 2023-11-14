Выпущено комплексное премиум-издание и новое расширение Farming Simulator 22

Издатель и разработчик GIANTS Software выпустил расширение и премиум-издание для Farming Simulator 22, чтобы воплотить в жизнь мечты игроков о сельскохозяйственном разнообразии для ПК, Mac, PlayStation 5 , Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.. Премиум-издание включает в себя игру Farming Simulator 22, получившую международную награду, шесть карт, семь официальных пакетов контента, а также расширения Platinum и Premium.

Премиум-расширение, совершенно новое и доступное отдельно, добавляет новую центральноевропейскую карту «Зелонка», а также овощеводство с новыми культурами и машинами. В релизном трейлере рассказывается о совершенно новом контенте премиум-расширения.

Зелонка выражает атмосферу центральноевропейских пейзажей, черпая вдохновение из таких стран, как Польша и Чехия. Живописный ландшафт вокруг отдаленной деревни предлагает плодородную почву для выращивания новых овощных культур: моркови, пастернака и красной свеклы, которые добавляются к общему списку из 20 культур, наряду с новыми фабриками и производственными цепочками.

В комплект входит более 35 новых транспортных средств и инструментов: достоверно оцифрованные и с большим количеством деталей, чем когда-либо, орудия расширяют парк техники, позволяя ухаживать как за новыми, так и за уже существующими культурами. Производители Dewulf, Gorenc, Agrio и WIFO дебютируют в серии, а в расширение включено еще больше машин от BEDNAR, Fiat, GRIMME, Kverneland, SaMASZ и других.