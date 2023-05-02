Геймплейный трейлер Farming Simulator 23 ©

GIANTS Software представила первый игровой трейлер Farming Simulator 23. Новые кадры игрового процесса демонстрируют множество различных функций и улучшений игры, которая выйдет 23 мая на Nintendo Switch и мобильных устройствах. Farming Simulator 23 устанавливает новый стандарт для мобильных игр о фермерстве в ведущем жанре и всемирно известном бренде Farming Simulator, изобретенном издателем и разработчиком GIANTS Software 15 лет назад. ​ ​

По своей сути Farming Simulator 23 создает огромные возможности для сельскохозяйственной империи с сельским хозяйством, животноводством и лесным хозяйством. У игроков есть выбор из более чем 100 подлинно оцифрованных транспортных средств и инструментов от известных производителей, чтобы сеять, выращивать и собирать 14 различных культур. Они изучают новые полевые механики и производят ценные товары: игроки расширяют свой бизнес и перерабатывают свой урожай в муку и даже продают хлеб в конце, чтобы оптимизировать выбранную ими производственную цепочку.

Животноводство — еще одна огромная игровая площадка для Farming Simulator 23. Игроки ухаживают за коровами, лошадьми, свиньями, овцами и недавно добавленными курами, как показано в ультрасовременном кинематографическом трейлере. Две разные карты, вдохновленные окружающей средой в США и Европе, предлагают исследовать и использовать различные подходы к ведению сельского хозяйства, в то время как игра остается увлекательной и непринужденной — игроки всегда выбирают, каким фермером они хотят быть.