Кинематографический трейлер Farming Simulator 23 ©

Компания GIANTS Software анонсировала Farming Simulator 23 в конце февраля

Какой же новый Farming Simulator без кинематографического трейлера, создающего настроение? Поскольку Farming Simulator 23 уже не за горами, вот он! Как и FS20, она появится только для мобильных устройств и Switch.

И, возможно, вы уже знакомы с главными героями - помните трейлер к Farming Simulator 22? В новом трейлере продолжается историю двух фермеров, которых играют актриса Анаис Парелло и актер Доминик Гулд.

Farming Simulator 23 выйдет для Nintendo Switch, Google Play и в App Store для устройств Android и iOS. Запуск запланирован на 23 мая.