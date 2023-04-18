Farming Simulator 23 23.05.2023
5.5 4 оценки

Кинематографический трейлер Farming Simulator 23

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butcher69
Новости

Компания GIANTS Software анонсировала Farming Simulator 23 в конце февраля

Какой же новый Farming Simulator без кинематографического трейлера, создающего настроение? Поскольку Farming Simulator 23 уже не за горами, вот он! Как и FS20, она появится только для мобильных устройств и Switch.

И, возможно, вы уже знакомы с главными героями - помните трейлер к Farming Simulator 22? В новом трейлере продолжается историю двух фермеров, которых играют актриса Анаис Парелло и актер Доминик Гулд.

Farming Simulator 23 выйдет для Nintendo Switch, Google Play и в App Store для устройств Android и iOS. Запуск запланирован на 23 мая.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
PitiableScorpion

не раскрыта тема -нет негра -транса и лесбы

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Protocol10

Негры, трансы и геи - это высокоинтеллектуальная элита США. Если показать, что они на ферме пашут, то будет возмущение. Поэтому давайте показывать как вклалывают белые натуралы.

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