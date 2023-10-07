Игра в жанре защита башни The Fate Of Baldr получила кинематографический трейлер

Норвежская инди-студия Ananki Game Studio представила новый кинематографический трейлер The Fate Of Baldr. Защитите свой корабль от мифических боссов, добывая ресурсы и улучшая навыки. Сражайтесь в одиночку или объединяйтесь с друзьями в кооперативном онлайн-путешествии, наполненном стратегией, завоеваниями и победами.
Группа воинов-викингов пришвартовывает свой космический корабль в чужом мире, но вскоре подвергается нападению враждебных жителей. Они мужественно отбиваются от нападающих, используя современное огнестрельное оружие и защитные башни. Битва обостряется, и викинги понимают, что судьба всей вселенной висит на волоске.
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