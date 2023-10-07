Игра в жанре защита башни The Fate Of Baldr получила кинематографический трейлер

Игра в жанре башенной защиты, в которой вы отправляетесь в путешествие по миру нордических легенд. Вам предстоит защитить свой древний корабль от атак различных монстров и божеств, которые хотят уничтожить ваш народ.

Вам необходимо грамотно выбирать разные способы борьбы с врагами, используя как холодное, так и огнестрельное оружие. Вы также должны собирать и использовать разные ресурсы, чтобы улучшать свой корабль, свои башни, своё оружие и своё снаряжение.

The Fate of Baldr предлагает вам возможность играть как в одиночку, так и с друзьями в кооперативном режиме. Вы можете выбрать один из четырёх классов персонажей, каждый из которых имеет свои особенности.