Fate Trigger: аниме-шутер будущего выходит в раннем доступе на ПК

Разработчик Saroasis Studio объявил, что Fate Trigger выйдет в раннем доступе для ПК через Steam в первом квартале 2026 года. Игра обещает стать настоящей находкой для фанатов аниме и тактических шутеров — динамичная 3D-арена, уникальные герои и захватывающие перестрелки на жизнь и смерть ждут игроков уже совсем скоро. Новый кинематографический трейлер показывает, что на поле боя каждый шаг будет иметь значение, а каждая схватка — эпической.

Fate Trigger — это не просто шутер. Это тактический 3D-аниме-шутер, созданный на движке Unreal Engine 5, где каждый герой обладает уникальными способностями. Игроки становятся «Пробудителями» — избранными воинами, чья миссия — раскрыть тайны парящих островов и выйти победителем из жестоких боевых столкновений. Собирайте ресурсы, создавайте эпическое снаряжение и используйте суперспособности, чтобы перехитрить противников.

Выбор героя — ключ к успеху. В Fate Trigger представлены аниме-персонажи с уникальными умениями и потрясающей 3D-анимацией. Станьте «Шептуном света», поражающим врагов мощными лучами, или «Моряком», мгновенно перемещающимся и исчезающим с помощью силы воды. Хотите что-то необычное? Рыцарь-кролик с пиксельными крепостями или элегантный разведчик, ослепляющий противников смертоносным туманом — найдется герой под любой стиль игры.

Игра предлагает несколько режимов: от масштабной Battle Royale до динамичной защиты точек и смертельно опасных испытаний в сокращающихся токсичных зонах. Каждый матч проверяет меткость, тактический инстинкт и умение работать в команде. Благодаря системе Gun-Chip и коротким раундам Time to Kill бой всегда держит в напряжении, а поле сражений никогда не повторяется.

Unreal Engine 5 оживляет героев с невероятной детализацией, плавной анимацией и эффектными суперспособностями. Fate Trigger ставит честную конкуренцию во главу угла: система античитов на базе искусственного интеллекта мгновенно реагирует на нарушения, делая игру безопасной и честной.

Fate Trigger — это идеальное сочетание аниме-стиля, тактики и динамичного шутера, где каждый матч становится испытанием мастерства. Готовы вступить в бой и проявить себя на арене будущего?