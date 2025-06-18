Игроки называют многопользовательский шутер FBC Firebreak - Concord 2

Concord, возможно, была одной из худших игр в истории, если не худшей. Она оказалась колоссальным провалом, так как на старте она привлекла катастрофически мало количество игроков. Из-за этого PlayStation пришлось ее быстро закрыть.

Теперь Remedy выпустила свой кооперативный шутер FBC Firebreak, которого, похоже, также ожидает провал. Фанаты уже называют его Concord 2.

Игра вышла вчера, и пиковое количество игроков онлайн даже не перевалило за 2000. Известно, что многие геймеры играют на выходных, но запуск игры для менее чем 2000 пользователей далёк от идеала.

Есть миллионы игроков, которые любят играть в шутеры от первого лица, так что рынок есть, но игра не соответствует критериям, по которым фанаты должны ее покупать. Некоторые даже называют ее хуже, чем Concord, что является худшим оскорблением, которое она могла получить.

Мнение игроков в Steam:

Игровой процесс в 10 раз хуже, чем Control. В общем, эта игра — именно то, о чем говорят люди: однообразная, скучная, с недостатком контента. Оптимизация тоже довольно плохая.

Честно говоря, глядя на страницу Steam и все, что с ней связано, я думаю, что заставить столько людей выложить 30 баксов (40 евро) — это ПОБЕДА для них... потому что эта игра выглядит совершенно ужасно!

На данный момент совершенно очевидно, что большинству игра не нравится, и она требует много работы. Однако это не главная проблема. Тот факт, что эта игра не смогла привлечь тысячи игроков, несмотря на то, что является шутером от первого лица, вызывает беспокойство, и ее может постичь та же участь, что и Concord.

Не будет ничего удивительного, если Remedy объявит буквально через неделю, что FBC Firebreak закрывается.