Remedy проведёт закрытое тестирование FBC: Firebreak

Оно пройдёт с 15 по 19 мая. Разработчики хотят проверить работу подбора игроков и баланс. Тестирование пройдет на PS5, Xbox Series S|X и PC — будет доступен кроссплей между платформами.

Подать заявку можно на сайте, но количество мест ограничено.

Это кооперативный шутер от первого лица во вселенной Control. Игроки в команде до трех человек должны противостоять потусторонним силам в Федеральном бюро контроля. По динамике игра явно ближе к Control, если не динамичнее.

Саму игру называют не игрой-сервисов, но после релиза ее все же будут поддерживать — платными будут только скины, а новые карты бесплатными.

Релиз состоится 17 июня. Игра будет доступна на PS5, Xbox Series S|X и PC в подписках PS Plus Extra и Xbox Game Pass. Между всеми платформами будет кроссплей. Заявлены субтитры на русском языке.