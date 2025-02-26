GOG добавит F.E.A.R. в свою программу сохранения игр

GOG объявила, что добавляет хоррор-шутер 2005 года F.E.A.R. в свою программу сохранения игр раньше срока, чтобы «признать» вклад закрытого разработчика Monolith.
В сообщении на X GOG заявила, что хотя F.E.A.R. Platinum, в который входит базовая игра и ее дополнения, должен был быть добавлен «позже», выпуск был ускорен в честь Monolith Productions.
Наряду с F.E.A.R., GOG заявляет, что «другие известные игры Monolith» присоединятся к программе сохранения, и что завтра будет опубликовано «еще больше новостей» о программе.
Другие игры Monolith, которые могут попасть в программу сохранения, включают в себя классический FPS Blood, культовый шутер The Operative: No One Lives Forever и, конечно же, два сиквела F.E.A.R. Middle-earth: Shadow of Mordor уже является частью программы, но Shadow of War еще не добавлена.
Это будет в знак уважения к "Монолиту" (т.е Monolith Productions). Страшный шутер до мурашек
Он весь мрачный, атмосфера "держит" в напряжении
Очень грустно осознавать, что Monolith больше нет.
В 2005 году это был шутер такого же уровня, как Doom 3 и HL 2, который поднял планку качества графики игр. Особенно незабываемый искусственный интеллект давал жару.
И очень жаль, что про серию забыли, на мое имхо, из всех "фиров" именно 1 самая удачная и лучшая, ей бы ремейк на современном движке и с упором на хоррор, а так же с проработкой оружия и с не менее матерым ИИ. Если вспомнить рецензию "мании" за 05 год, там Кузьменко в рецензии на нее задавался вопросом, куда делись гонки на машинах и прочие фишки, которые показывали до релиза. Очень многое было вырезано.
Что касается Nolf, это лютые судебные тяжбы из-за авторских прав, будет чудо, если в GoG они появятся.
Ну а WB надмозги конечно, сначала выпустим откровенный мусор в виде Suicide Squad, который мало того, что показал бессилие некогда великой Rocksteady, так еще и унизил Бэтмена и память о Кевине Конрое, но закроем мы конечно Monolith. Нашли крайних.
А журнал до сих пор лежит у меня на полочке, как реликвия тех лет.
сейчас за год столько хитов не выходит, сколько за 1 месяц 2005
А что толку если он был бы?Раньше просто делали игры на более взрослую аудиторию и от этого игры получались атмосферными и страшными. Ну был бы монолит сейчас,и что было бы страшно представить какие игры бы он выпускал со всей этой цензурой ,чтоб маленьких не пугать или кого-нибудь ущемить да ещё с повесткой
согласен на все 100%
Мордоры у них годные были, хоть я в них не играл. Монолиты не так скатились, как те же биовары, хоть и делали игры чуть не раз в 5 лет.
И Чудо женщина если верить утечкам хорошей игрой могла бы получится. В конце концов, старожилы типа Id держат планку качества, с DooM все хорошо вышло (кроме обсера с Миком Гордоном, но то жадность издателей).
Спасибо Monolith за F.E.A.R.
Спасибо GOG за дань уважения к Monolith
шикарная игра была
не все таки Monolith Productions матерые разработчики.
Недавно перепроходил все части, до сих пор можно от некоторых скримеров кирпичи откладывать 😅
Пора уже и новую часть выпускать или хотя бы ремейк,на худой конец ремастр,как раз к годовщине было бы круто!
Найтдайв собираются обновить Fear ждëм
Молодцы // Владислав Тишков
Хорошая игра ,ночью весело играть .
Красавы ♥♥♥
Так ещё и игры на их движках делали. В свою время конкурировали с idtech и ue
Bump mapping, global illumination мы не знали что это такое. Поэтому нам было страшно, как и нашим видеокартам.