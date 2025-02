GOG добавит F.E.A.R. в свою программу сохранения игр

GOG объявила, что добавляет хоррор-шутер 2005 года F.E.A.R. в свою программу сохранения игр раньше срока, чтобы «признать» вклад закрытого разработчика Monolith.

В сообщении на X GOG заявила, что хотя F.E.A.R. Platinum, в который входит базовая игра и ее дополнения, должен был быть добавлен «позже», выпуск был ускорен в честь Monolith Productions.

Наряду с F.E.A.R., GOG заявляет, что «другие известные игры Monolith» присоединятся к программе сохранения, и что завтра будет опубликовано «еще больше новостей» о программе.

Другие игры Monolith, которые могут попасть в программу сохранения, включают в себя классический FPS Blood, культовый шутер The Operative: No One Lives Forever и, конечно же, два сиквела F.E.A.R. Middle-earth: Shadow of Mordor уже является частью программы, но Shadow of War еще не добавлена.