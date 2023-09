Ремейк Fear Effect мог быть отменен компанией Square Enix ©

Игра Fear Effect Reinvented могла быть отменена компанией Square Enix, которая, по слухам, расторгла контракт с Forever Entertainment, с которой ранее работала над Fear Effect Sedna. Что могло произойти?

Fear Effect Reinvented была анонсирована для PC, Nintendo Switch, Xbox One и PS4 еще в 2017 году как ремейк первой части серии. То есть речь идет об игре, написанной с нуля. Видимо, что-то пошло не так, поскольку спустя столько времени так и не была известна официальная дата релиза. Последняя информация появилась в августе 2022 года — новый трейлер, обещающий скорое появление Fear Effect Reinvented.

После трейлера снова наступила тишина, по крайней мере, до сегодняшнего дня. По данным Forever Entertainment, затраты на разработку Fear Effect Reinvented на конец июня 2023 года составили 1,4 млн. польских злотых, или около 300 тыс. евро. Теперь компания сосредоточится на производстве и запуске других своих игр, находящихся в разработке: Front Mission 2: Remake, The House of the Dead 2: Remake, Front Mission 3: Remake и Panzer Dragoon II Zwei: Remake.

Следует отметить, что компания является весьма плодовитой: только за последний год она выпустила игры Criminal Expert (PC), The House of the Dead: Remake (PS5), Magical Drop VI (PC, Nintendo Switch), Front Mission 1st: Remake (PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S).

Fear Effect Reinvented стала одной из первых жертв реструктуризации Square Enix после посредственных результатов Final Fantasy 16?

Следует отметить, что Square Enix пока не подтвердила эту новость, хотя открытость студии-разработчика в этом вопросе оставляет мало места для сомнений.