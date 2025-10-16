Состоялся проблемный запуск Fellowship - "убийцы" Mythic+ подземелий из World of Warcraft

В раннем доступе Steam состоялся выход кооперативного ролевого экшена Fellowship от студии Chief Rebel и издателя Arc Games. Проект, позиционируемый как сетевое многопользовательское приключение, сфокусированное исключительно на прохождении подземелий, привлек значительное внимание игроков, однако старт оказался омрачен серьезными техническими проблемами.

Сразу после релиза серверы игры не выдержали наплыва желающих. При пиковом онлайне, достигшем почти 21 тысячи человек, многие игроки столкнулись с бесконечными экранами загрузки, ошибками подключения и неработающей системой подбора группы. Это сделало игру практически недоступной для значительной части аудитории. Разработчики оперативно отреагировали на ситуацию, сообщив в Steam, что активно работают над решением возникших проблем с серверами и уже видят улучшения. Мы приближаемся к выявлению проблем, которые наблюдаем, и прилагаем все усилия, чтобы решить их как можно быстрее — говорится в заявлении студии.

Реакция игрового сообщества оказалась неоднозначной. На данный момент у игры смешанные отзывы в Steam. Большинство отрицательных обзоров посвящено именно техническому состоянию проекта на запуске. Игроки жалуются на невозможность войти в игру и называют ее симулятором экрана загрузки. В то же время, многие пользователи, которым удалось опробовать игровой процесс, оставляют положительные оценки. Они хвалят основную концепцию Fellowship, сравнивая ее с популярным режимом Mythic+ подземелий из World of Warcraft, но без необходимости тратить время на рутинные занятия в открытом мире. Некоторые игроки с пониманием относятся к трудностям, отмечая, что проблемы на старте — частое явление для сетевых игр от небольших студий.

Fellowship предлагает игрокам объединяться в группы до 4 человек и проходить постоянно усложняющиеся подземелья, делая акцент на классической святой троице ролей: танк, целитель и боец. Разработчики планируют, что игра пробудет в раннем доступе около шести месяцев. За это время они намерены добавлять новый контент и вносить изменения на основе отзывов сообщества. Также не исключается, что цена на полную версию игры после выхода из раннего доступа будет повышена.