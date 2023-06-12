Добро пожаловать в мир динозавров: впечатляющий трейлер шутера FEROCIOUS демонстрирует красоты мира

Многообещающий шутер от первого лица FEROCIOUS, выполненный по заявлению ведущего разработчика в традициях ранних частей франшиз Far Cry и Crysis, способен будет удивить многих игроков не только проработанными боями с огромными ящерами и вооружёнными группировками людей, но ещё и великолепно детализированным миром. В качестве источников вдохновения используются такие фильмы, как "Парк Юрского периода" и "Кинг Конг".
Для придания сочности картинки особое внимание уделяется водным эффектам и реалистичной растительности. Технология фотограмметрии (отсканированные фотографии) должна наделить красивыми пейзажами окружающий мир. Проект создаётся на движке Unity.
По сюжету игры, вы очутились на опасном острове в Тихом океане после кораблекрушения. Выживайте в сложнейших условиях среды, которая не щадит слабых духом. Обширный арсенал вооружения позволит подбирать лучшие варианты в подходящих ситуациях. Захватывающий доисторический мир, полный загадок и тайн, ждёт вас...
Выглядит весьма занятно)
Интересно. Нравится тема динрзавров.
наверно так бы выглядел ремейк или новая часть Dino Crisis от первого лица
Так то прикольно, но снова выживалка что ли???? Или нормальный сингл с сюжетом?