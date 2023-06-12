Добро пожаловать в мир динозавров: впечатляющий трейлер шутера FEROCIOUS демонстрирует красоты мира ©

Многообещающий шутер от первого лица FEROCIOUS, выполненный по заявлению ведущего разработчика в традициях ранних частей франшиз Far Cry и Crysis, способен будет удивить многих игроков не только проработанными боями с огромными ящерами и вооружёнными группировками людей, но ещё и великолепно детализированным миром. В качестве источников вдохновения используются такие фильмы, как "Парк Юрского периода" и "Кинг Конг".

Для придания сочности картинки особое внимание уделяется водным эффектам и реалистичной растительности. Технология фотограмметрии (отсканированные фотографии) должна наделить красивыми пейзажами окружающий мир. Проект создаётся на движке Unity.

По сюжету игры, вы очутились на опасном острове в Тихом океане после кораблекрушения. Выживайте в сложнейших условиях среды, которая не щадит слабых духом. Обширный арсенал вооружения позволит подбирать лучшие варианты в подходящих ситуациях. Захватывающий доисторический мир, полный загадок и тайн, ждёт вас...