Вышел официальный трейлер запуска раннего доступа к игре Final Factory

Final Factory, это игра, сочетающая в себе элементы строительства фабрик, дизайна космических кораблей и исследования вселенной. В игре игрокам предлагается построить мегафабрику, управлять огромным флотом кораблей и сражаться с враждебными пришельцами. Они также могут исследовать новые технологии и раскрывать тайны древней цивилизации, исследуя бесконечный космос.

Игра предлагает комбинацию стратегического исследования, управления ресурсами и боевых действий в космосе. Тема научной фантастики и присутствие тайн и загадок добавляют игре глубину и интерес.

В новом ролике показан игровой процесс, свои цели и многое другое из игры Final Factory, которая уже доступна в раннем доступе Steam.