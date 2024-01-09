Утечка: в Square Enix случайно проговорились о ремастере трилогии Final Fantasy 13

Хотя трилогия Final Fantasy 13, по мнению фанатов, немного не дотягивает до высоких стандартов культовой франшизы Final Fantasy, многие геймеры хотели бы увидеть игры на современных платформах. И похоже, уже совсем скоро у них появится такая возможность. Амбициозная JRPG может получить ремастер или хотя бы переиздание, о чем свидетельствует недавняя утечка от самой Square Enix.

Как сообщается, на официальном сайте Square Enix неожиданно появилось упоминание о Final Fantasy 13 и всех вышедших продолжениях. Серия игр была включена в график предстоящих релизов без точной даты выхода, хотя оригинальный релиз Final Fantasy 13 случился еще десять лет назад.

В Square Enix пока не делали заявлений по поводу переиздания Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2 или Lightning Returns: Final Fantasy XIII, так что, похоже, новость просочилась раньше запланированного срока. Вероятно, анонс трилогии состоится уже очень скоро в рамках какого-либо мероприятия.

В 2024 году исполняется 15 лет с момента выхода Final Fantasy XIII в Японии. Скорее всего, ремастер игры будет представлен уже в ближайшее время и выйдет до конца этого года. На данный момент в расписании будущих релизов серии Final Fantasy XIII значится только запуск на ПК, однако обновленная версия не сможет обойти стороной современные консоли.