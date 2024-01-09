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Final Fantasy 13 09.03.2010
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.4 700 оценок

Утечка: в Square Enix случайно проговорились о ремастере трилогии Final Fantasy 13

Gutsz
Новости

Хотя трилогия Final Fantasy 13, по мнению фанатов, немного не дотягивает до высоких стандартов культовой франшизы Final Fantasy, многие геймеры хотели бы увидеть игры на современных платформах. И похоже, уже совсем скоро у них появится такая возможность. Амбициозная JRPG может получить ремастер или хотя бы переиздание, о чем свидетельствует недавняя утечка от самой Square Enix.

Как сообщается, на официальном сайте Square Enix неожиданно появилось упоминание о Final Fantasy 13 и всех вышедших продолжениях. Серия игр была включена в график предстоящих релизов без точной даты выхода, хотя оригинальный релиз Final Fantasy 13 случился еще десять лет назад.

В Square Enix пока не делали заявлений по поводу переиздания Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2 или Lightning Returns: Final Fantasy XIII, так что, похоже, новость просочилась раньше запланированного срока. Вероятно, анонс трилогии состоится уже очень скоро в рамках какого-либо мероприятия.

В 2024 году исполняется 15 лет с момента выхода Final Fantasy XIII в Японии. Скорее всего, ремастер игры будет представлен уже в ближайшее время и выйдет до конца этого года. На данный момент в расписании будущих релизов серии Final Fantasy XIII значится только запуск на ПК, однако обновленная версия не сможет обойти стороной современные консоли.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
samosan

Вот чему точно не нужен ремастер,так это 13 части,игра и сейчас выглядит очень годно.

0
Sunset_Neko

она не только плохо выглядит, но и ужасно портирована, что 13-1, что 13-2

-1
samosan Sunset_Neko

Порт да,корявый,но в ремастерах такое не правят,а вот графика там нормальная,это даже по скриншотам на сайте видно.

0
Sunset_Neko samosan

как это не правят, ремастер первого dark souls вспомни, правда тут скворцы, а от них мало чего можно ожидать

0
samosan Sunset_Neko

DS - это исключение,а не правило,разрабы с самого анонса говорили,что в ремастере исправят ПК версию,тут же явно хотят просто содрать деньжат с нового поколения консольщиков.

0
I love my computer

Ну и ладно. Речь о ремастере, а не о новой части или хотя бы ремейке. Чего бухтеть-то.

-1
Ивасик

Обожаю FF 13. Делайте быстрее, так жду.

-2