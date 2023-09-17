Наоки Ёсида хотел бы поддерживать Final Fantasy 14 еще 10 лет ©

В недавнем интервью Famitsu, посвященном десятилетию Final Fantasy XIV, продюсер и директор Наоки Ёсида заявил, что команда намерена продолжать поддерживать игру еще как минимум 10 лет. И если расширение Endwalker положило конец арке Hydaelyn/Zodiark, то грядущее расширение Dawntrail начнет совершенно новое повествование.

Помимо этого, Ёсида отметил, что с точки зрения коммерческого подхода ставить точку во всеохватывающей истории FFXIV с помощью расширения Endwalker выглядит несколько нелогично, учитывая, что у MMORPG в принципе отсутствуют классические концовки.

Вот прямая цитата Ёсиды о дальнейшей стратегии развития FFXIV:

Мы намерены обеспечить максимально возможный уровень катарсиса (с Dawntrail). Это то, чего мы смогли достичь только благодаря (история завершилась) Endwalker, продолжающемуся более 10 лет. Я хотел бы стремиться к достижению той же цели в течение следующих 10 лет.

Ёсида также сказал, что, размышляя о будущем игры, его волнует следующий вопрос: в какой степени коллективу Final Fantasy XIV необходимо измениться по сравнению с тем, что они создали за последние 10 лет. В то же время в своем интервью он сказал, что ощущает чувство радости от перехода к новому творческому этапу.

Напомним, что Final Fantasy XIV доступна на ПК, PlayStation 5 и PlayStation 4, а весной 2024 года состоится релиз на Xbox Series X. Обновление 7.0 и расширение Dawntrail появятся летом 2024 года. Для игры необходима платная подписка.