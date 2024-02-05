Открытое бета-тестирование Final Fantasy 14 для Xbox стартует 21 февраля

Открытый бета-тест Final Fantasy 14 для Xbox Series X/S начнется 21 февраля. Тест будет доступен только новым игрокам, впервые играющим в игру. Игроки, у которых уже есть бесплатная пробная версия или лицензия на игру, зарегистрированная в их учетной записи Square Enix, не смогут принять участие.

Официальная версия игры выйдет на Xbox Series X/S «сразу после завершения открытого бета-тестирования», согласно официальному объявлению на The Lodestone, хотя точная дата этого неизвестна.

Страница объявления также содержит инструкции о том, как принять участие, в том числе разрешить многопользовательский доступ на вашей консоли. Для пробной версии не потребуется доступ к Game Pass, но для полноценной игры потребуется план Core или Ultimate. Это отличается от PlayStation, где PS Plus не требуется.

Открытое бета-тестирование включает в себя все, что есть в бесплатной пробной версии, включая ее ограничения. Пробная версия была расширена и теперь включает расширение Stormblood, что означает, что игроки смогут опробовать A Realm Reborn и первые два расширения до уровня 70.

Открытая бета-версия и релиз на Xbox предшествуют следующему расширению Dawntrail, которое выйдет позднее этим летом и станет началом новой сюжетной арки.