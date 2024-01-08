Продюсер Final Fantasy 14: Dawntrail не хочет повторения ситуации с дополнением Endwalker и переноса даты выхода

В Токио продолжается фестиваль фанатов Final Fantasy 14, и хотя следующее расширение, Dawntrail, получило массу новых подробностей, дата выхода среди них не значится. Продюсер/геймдиректор Наоки Ёсида объяснил причину этого в первый же день, подтвердив, что внутренняя дата есть, но команда хочет убедиться, что она будет максимально "отлажена", прежде чем выкладывать ее в открытый доступ.

Учитывая, что это... Fan Fest, вы, вероятно, ожидаете, что мы объявим дату выхода Dawntrail. К сожалению, хотя у нас есть внутренняя дата, на которую мы ориентируемся, мы корректируем график, чтобы максимально отладить его перед анонсом, поэтому сегодня мы не будем сообщать ее.

Что касается того, почему команда использует такой подход, то это сделано для того, чтобы избежать повторения инцидента, подобного Endwalker. Важнейшее расширение должно было выйти 23 ноября 2021 года, но в итоге было перенесено на 7 декабря.

Если вам интересно, почему, то, как вы знаете, для Endwalker, впервые в моей карьере, нам пришлось отложить релиз. Мы не хотим, чтобы это повторилось, даже если это всего лишь несколько недель. Поэтому мы тщательно следим за тем, чтобы наш график соответствовал графику, прежде чем объявлять об этом, но мы сообщим вам эту информацию, как только сможем.

Ёсида также подтвердил, что игра выйдет этим летом.

В Final Fantasy 14: Dawntrail игрокам предстоит отправиться на Турал, континент, прозванный Новым миром, и использовать новые профессии, такие как Вайпер и Пиктомант.