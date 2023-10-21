Создатели Final Fantasy 14 представили новую профессию бойца ближнего боя, которая появится в дополнении Dawntrail

В рамках фестиваля фанатов Final Fantasy XIV, проходящего в Лондоне в момент написания этой статьи, компания Square Enix анонсировала Viper - новую профессию, которой суждено вступить в бой одновременно с выходом крупного расширения Dawntrail.

Показанный по этому случаю трейлер достойно представляет новую профессию, демонстрируя ее внешние черты и особенно боевые качества. Гадюка предстает перед нами как быстрый и ловкий воин, вооруженный двумя мечами, которые при необходимости он может соединять вместе, чтобы увеличить дальность атаки. Как вы можете убедиться, Viper представлен настоящей фурией на ближней дистанции (классический DPS ближнего боя), способной встретить врага лицом к лицу и нанести ему большое количество ударов за короткое время.

Новая профессия станет одной из главных достопримечательностей Dawntrail, следующего крупного расширения Final Fantasy 14, которое должно появиться на рынке летом следующего года.