Final Fantasy 16 больше всего играют в США и Японии

В июне этого года компания Square Enix совместно со студией Creative Business Unit III выпустила очередную номерную часть знаменитой серии ролевых игр Final Fantasy. Фэнтезийный экшен Final Fantasy 16 ожидаемо стал успешным, и новое исследование аналитиков раскрывает демографию игроков. Как оказалось, новинка пользуется большой популярностью не только у себя на родине — в Японии, но и в США.
Аналитический портал Ampere посчитал примерное количество общих пользователей Final Fantasy 16. Согласно их данным, игра отлично продается во всем мире, но больше всего внимание она смогла привлечь в США и Японии. Американский регион составляет 34% среди всех активных игроков проекта от Square Enix. На Японию приходится 24%, а на весь остальной мир - 42%.
Статистика игроков Final Fantasy 16 по странам:
- США - 34%
- Япония - 24%
- Великобритания - 7%
- Германия - 5%
- Канада - 4%
- Южная Корея - 3%
- Остальной мир - 24%
При этом, Final Fantasy 16 в Японии стала самой популярной игрой для PS5 в месяц запуска. На глобальном рынке игра заняла 6-е место среди всех проектов для PS5 по количеству активных пользователей в июне и июле.
не омэриканцы ли возмущались, что в игре нет черных?
негерийцы
Да ладно? Два самых консольных рынка игр больше всех играют в консольный эксклюзив? Сильно. На это действительно стоило тратить аналитические ресурсы.