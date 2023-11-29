Final Fantasy 16 демонстрирует 36-процентный прирост числа игроков благодаря недавним распродажам

Портал TrueTrophies совместно с GameInsights объявил о том, что в Final Fantasy XVI с 12 ноября 2023 года по 26 ноября 2023 года количество игроков увеличилось на 36%.
Причиной такого скачка, который обычно был бы довольно странным для однопользовательской игры многомесячной давности, стали скидки во время и перед "Черной пятницей". Final Fantasy XVI подешевела как минимум на 20-30 долларов США в нескольких розничных магазинах, что делает ее гораздо более привлекательной покупкой, чем базовая цена в 70 долларов США.
Final Fantasy 16 - более насыщенная экшеном игра, чем ее предшественники, а за ее создание даже взялся дизайнер Devil May Cry 5. На протяжении всей игры игрокам предстоит управлять главным героем Клайвом, который противостоит различным Доминантам - людям, проклятым способностью становиться Эйконами.
Клайв - "Первый щит Розарии", поклявшийся защищать своего младшего брата Джошуа, который является Доминантом Феникса. Однако после трагедии Клайв клянется отомстить Темному Эйкону Ифриту.
Когда там PC версия? Полугодовая эксклюзивность скоро истечёт, пора бы выпускать.
Я наиграл в Final Fantasy 15 около 7ч не выдержал удалил и вот почему.
Игра симпатичная качественная карта большая сюжет ну он вроде как есть.В целом игра увлекательная но не для всех.От этой игры очень прёт ванилькой и няшностью видно что она рассчитана на детей и подростков.Думаю людишкам от 8 до 16лет эта игра точно очень зайдёт...Судя по обзорам Финалка 7 Ремейк примерно такая же.Ну а Финалка 16 по ходу не туда и не сюда.
36% от чего от ничего или от общего числа покупателей (3 миллионов)?
Превратили JRPG в тупой слешер для казуалов с активностями уровня MMO. Эффективный менеджер наверно доволен. А дальше что, переезд на мобилки, как у Diablo Immortal?
Ничего нового, так во всех фантазиях было.
Во всех? Тогда я не понимаю популярности этой серии.