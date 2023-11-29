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Final Fantasy 16 22.06.2023
7.4 269 оценок

Final Fantasy 16 демонстрирует 36-процентный прирост числа игроков благодаря недавним распродажам

butcher69
Новости

Портал TrueTrophies совместно с GameInsights объявил о том, что в Final Fantasy XVI с 12 ноября 2023 года по 26 ноября 2023 года количество игроков увеличилось на 36%.

Причиной такого скачка, который обычно был бы довольно странным для однопользовательской игры многомесячной давности, стали скидки во время и перед "Черной пятницей". Final Fantasy XVI подешевела как минимум на 20-30 долларов США в нескольких розничных магазинах, что делает ее гораздо более привлекательной покупкой, чем базовая цена в 70 долларов США.

Final Fantasy 16 - более насыщенная экшеном игра, чем ее предшественники, а за ее создание даже взялся дизайнер Devil May Cry 5. На протяжении всей игры игрокам предстоит управлять главным героем Клайвом, который противостоит различным Доминантам - людям, проклятым способностью становиться Эйконами.

Клайв - "Первый щит Розарии", поклявшийся защищать своего младшего брата Джошуа, который является Доминантом Феникса. Однако после трагедии Клайв клянется отомстить Темному Эйкону Ифриту.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
KnDiman

Когда там PC версия? Полугодовая эксклюзивность скоро истечёт, пора бы выпускать.

0
B e s i k

Я наиграл в Final Fantasy 15 около 7ч не выдержал удалил и вот почему.

Игра симпатичная качественная карта большая сюжет ну он вроде как есть.В целом игра увлекательная но не для всех.От этой игры очень прёт ванилькой и няшностью видно что она рассчитана на детей и подростков.Думаю людишкам от 8 до 16лет эта игра точно очень зайдёт...Судя по обзорам Финалка 7 Ремейк примерно такая же.Ну а Финалка 16 по ходу не туда и не сюда.

-1
Alex40001

36% от чего от ничего или от общего числа покупателей (3 миллионов)?

-4
UnderstatedFrey

Превратили JRPG в тупой слешер для казуалов с активностями уровня MMO. Эффективный менеджер наверно доволен. А дальше что, переезд на мобилки, как у Diablo Immortal?

-6
RPG fan of games
активностями уровня MMO

Ничего нового, так во всех фантазиях было.

0
UnderstatedFrey RPG fan of games

Во всех? Тогда я не понимаю популярности этой серии.

0