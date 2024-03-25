Final Fantasy 16 может заглянуть и на другие платформы после порта на ПК

В недавнем интервью разработчиков Final Fantasy 16 на PAX East 2024, а именно продюсера Наоки Ёсиды и директора DLC Такео Куджираока, они обсудили предстоящее дополнение The Rising Tide и поразмышляли о процессе разработки Final Fantasy 16 в целом.
Интересно, что в ответ на наш вопрос о том, как команда почувствует прощание с актерским составом после выхода The Rising Tide DLC, Ёсида сказал, что они подумывают о переходе на другие платформы после порта на ПК. Конечно, естественно предположить, что он имеет в виду портирование Final Fantasy 16 на Xbox.
Стоит отметить, что Ёсида не стал вдаваться в подробности по этому вопросу, и, судя по его формулировкам, этот план, возможно, еще не утверждён, поэтому лучше умерить ожидания.
Это еще не конец в том смысле, что у нас есть версия для ПК. Как только будет выпущена версия для ПК, мы подумываем о переходе и на другие платформы. Однако на самом деле это не говорит об истории; речь идет больше о перемещении её на разные платформы. Итак, есть ощущение, что, хотя проект все еще продолжается, еще нет чувства грусти и необходимости покидать их. Но я почти уверен, что как только все будет выпущено и мы перейдем к следующему проекту, наступит момент, когда нас как бы осенит: «О, неужели все кончено?»
Дополнение Final Fantasy XVI The Rising Tide выйдет 18 апреля 2024 года. Это второй из двух анонсированных пакетов DLC, и ранее сообщалось, что его продолжительность составит около десяти часов. В Убежище приходит немаркированное письмо, содержащее весьма любопытную просьбу: Доминант Левиафана, давно потерянный Эйкон Воды, нуждается в спасении. Клайв и компания отправляются в Мисидию, скрытую землю под голубым небом, где им предстоит раскрыть трагическую историю забытого народа.
ну пк точно летом, на иксбоксе пусть в свой калфид играют и дальше радуются гению тодду
На свич пусть портанут.
Не смогут.
на свитч 2 разве что выпустят
Если захотят то смогут.
если только как арк ужаться в самый пол
нинтендо не может быть в эту маленькую коробочку такую ....