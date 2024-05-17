ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Glass Staircase 30.03.2019
Экшен, Ужасы, Инди, Ретро
0 0 оценок

Уже скоро владельцы консолей смогут погрузиться в хоррор The Glass Staircase, напоминающий о золотой эре PlayStation 2

Lunersun
Новости

Любители хорроров на выживание, ностальгирующие по классическим играм для PlayStation 2, могут ликовать. Студия Puppet Combo анонсировала, что их хоррор The Glass Staircase доберётся до консолей текущего и предыдущего поколений уже 24 мая. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Изначально The Glass Staircase вышла на PC через платформу itch.io 30 марта 2019 года. Разработчики не скрывают, что черпали вдохновение в культовых хоррорах эпохи PS2, а также в итальянских фильмах о зомби. Эти влияния отчётливо прослеживаются в дизайне локаций, звуковом сопровождении и нагнетаемой атмосфере тревоги и клаустрофобии.

Сюжет игры повествует о злоключениях группы девушек, по воле судьбы оказавшихся в стенах зловещего старого особняка. Игроку нужно взять на себя роль одной из героинь и исследовать жуткие закоулки таинственного дома, постепенно раскрывая его тёмное прошлое. По ходу прохождения предстоит находить письма и другие предметы, проливающие свет на трагические события, некогда разворачивавшиеся в этих стенах.

Поклонники «старой школы» хорроров наверняка оценят стилистику и атмосферу The Glass Staircase, в то время как новички жанра получат возможность прикоснуться к эстетике, знакомой многим лишь по рассказам старших товарищей.

1
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
vertehwost

золотой эре PlayStation 2

чел...не ну если это байт то хорош

2
bysaturn

В каком месте тут PlayStation 2? Автор видел игры на PS2 вообще?

1
Миханик Шестеренкин

Скорее эра DOS.

0