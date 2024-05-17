Уже скоро владельцы консолей смогут погрузиться в хоррор The Glass Staircase, напоминающий о золотой эре PlayStation 2

Любители хорроров на выживание, ностальгирующие по классическим играм для PlayStation 2, могут ликовать. Студия Puppet Combo анонсировала, что их хоррор The Glass Staircase доберётся до консолей текущего и предыдущего поколений уже 24 мая. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Изначально The Glass Staircase вышла на PC через платформу itch.io 30 марта 2019 года. Разработчики не скрывают, что черпали вдохновение в культовых хоррорах эпохи PS2, а также в итальянских фильмах о зомби. Эти влияния отчётливо прослеживаются в дизайне локаций, звуковом сопровождении и нагнетаемой атмосфере тревоги и клаустрофобии.
Сюжет игры повествует о злоключениях группы девушек, по воле судьбы оказавшихся в стенах зловещего старого особняка. Игроку нужно взять на себя роль одной из героинь и исследовать жуткие закоулки таинственного дома, постепенно раскрывая его тёмное прошлое. По ходу прохождения предстоит находить письма и другие предметы, проливающие свет на трагические события, некогда разворачивавшиеся в этих стенах.
Поклонники «старой школы» хорроров наверняка оценят стилистику и атмосферу The Glass Staircase, в то время как новички жанра получат возможность прикоснуться к эстетике, знакомой многим лишь по рассказам старших товарищей.
золотой эре PlayStation 2
чел...не ну если это байт то хорош
В каком месте тут PlayStation 2? Автор видел игры на PS2 вообще?
Скорее эра DOS.