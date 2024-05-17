Уже скоро владельцы консолей смогут погрузиться в хоррор The Glass Staircase, напоминающий о золотой эре PlayStation 2

Эта игра черпает вдохновение из классических хорроров для PlayStation 2 и итальянских фильмов о зомби. Проект обещает погрузить игрока в атмосферу страха и тайны, разворачивающуюся в стенах зловещего особняка.

Сюжет игры закручивается вокруг группы девушек, оказавшихся в странном доме. Героини давно не видели своих родителей, и единственным их проводником становится голос, доносящийся по внутренней связи. Этот голос призывает девушек слушаться, обещая сделать из них «хороших девочек». Однако за внешней заботой скрывается нечто зловещее.

Особняк, в котором разворачивается действие игры, хранит мрачные тайны. Игроку предстоит исследовать его недра, чтобы разгадать загадки прошлого и понять, что на самом деле происходит в этом месте. Ключом к разгадке станут письма и другие предметы, спрятанные в разных уголках дома. Собирая эти фрагменты истории, игрок сможет по крупицам восстановить темное прошлое особняка и его обитателей.