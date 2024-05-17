Разработчики Stellar Blade готовят какое-то обновление на следующей неделе

Разработчики Stellar Blade опубликовали в своем Твиттер-аккаунте изображением с монстром и надписью "Готовьтесь к следующей неделе". Судя по всему, для игры собираются выпустить новое обновление. Судя по предположениям игроков, это может быть фоторежим, который игроки давно просили. Согласно другому предположению, это может быть режим Boss Rush, о котором генеральный директор Shift Up Ким Хён Тэ говорил в интервью корейской газете Nate.
Кроме того, разработчики поблагодарили игроков за то, что игра третью неделю подряд возглавляет японский чарт продаж и опубликовали в честь этого новое изображение (в шапке).
Stellar Blade посвящен девушке по имени Ева, которая покидает Колонию и прибывает на разоренную родную планету с четкой задачей: отвоевать Землю у БИО:тивов – враждебной силы, опустошившей ее, и спасти человечество. Побеждая БИО:тивов одного за другим, изучая свидетельства прошлого человеческой цивилизации, Ева постепенно раскрывает тайны произошедшего и понимает, что цель ее миссии не так уж однозначна. Релиз игры состоялся 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.
Посмотрим, может опять цензуру введут для оставшихся костюмов.