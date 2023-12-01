Final Fantasy 16 получит изменения в аркадном режиме с выходом обновления 8 декабря

В сентябре Square Enix объявила о том, что работает над двумя дополнениями для Final Fantasy 16. И хотя, вероятно, пройдет еще немало времени, прежде чем мы сможем поиграть в новый сюжетный контент, похоже, ролевая игра получит новое обновление в ближайшем будущем.
В недавнем твите Square Enix сообщила, что выпустит обновление для Final Fantasy 16 8 декабря. Изменения коснутся режима Arcade Mode, который позволяет игрокам переигрывать определенные сражения.
Обновление "скорректирует метод подсчета баллов за эффективность боя" в режиме, а также добавит новую таблицу лидеров, где в дальнейшем будут фиксироваться все набранные очки. Это, в свою очередь, означает, что после выхода обновления результаты больше не будут добавляться в старую таблицу лидеров.
Square Enix также сообщила, что раскроет больше подробностей о содержании обновления во время его выхода, так что, возможно, в нем будет что-то большее, чем то, что указал разработчик. Может быть, мы получим трейлер на церемонии The Game Awards ночью 8 декабря?
Final Fantasy 16 доступна на PS5, а версия для ПК также находится в разработке.