Final Fantasy 16 запрещена в Саудовской Аравии ©

Регулятор Саудовской Аравии объявил в Twitter, что продажа Final Fantasy 16 запрещена на территории страны. Причина решения не поясняется.

Твит с объявлением гласит:

«Для поклонников видеоигры Final Fantasy XVI хотим уточнить, что она не будет выпущена в королевстве из-за отказа издателя внести необходимые изменения».

Запрет, вероятно, также заблокирует продажу игры в Объединенных Арабских Эмиратах.

Игры обычно запрещают за насилие, азартные игры, наготу, сексуальные темы, употребление наркотиков и алкоголя. Среди запрещенных в Саудовской Аравии игр — серия God of War, серия GTA, The Last of Us Part 2 и так другие.