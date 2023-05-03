Final Fantasy 16 22.06.2023
7.3 153 оценки

Final Fantasy 16 запрещена в Саудовской Аравии

©
monk70
Новости

Регулятор Саудовской Аравии объявил в Twitter, что продажа Final Fantasy 16 запрещена на территории страны. Причина решения не поясняется.

Твит с объявлением гласит:

«Для поклонников видеоигры Final Fantasy XVI хотим уточнить, что она не будет выпущена в королевстве из-за отказа издателя внести необходимые изменения».

Запрет, вероятно, также заблокирует продажу игры в Объединенных Арабских Эмиратах.

Игры обычно запрещают за насилие, азартные игры, наготу, сексуальные темы, употребление наркотиков и алкоголя. Среди запрещенных в Саудовской Аравии игр — серия God of War, серия GTA, The Last of Us Part 2 и так другие.

Индустрия
8
2
Последние посты по игре Final Fantasy 16
Новые геймплейные ролики Final Fantasy 16 знакомят с механиками и разнообразными возможностями
Новые геймплейные ролики Final Fantasy 16 знакомят с механиками и разнообразными возможностями
В продажу поступит бандл PlayStation 5 и Final Fantasy 16 со стильным дизайном консоли
В продажу поступит бандл PlayStation 5 и Final Fantasy 16 со стильным дизайном консоли
Новое раннее сравнительное видео Final Fantasy 16 подчеркивает значительные визуальные улучшения по сравнению с анонсом
Новое раннее сравнительное видео Final Fantasy 16 подчеркивает значительные визуальные улучшения по сравнению с анонсом
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Авраам Линкольн

Ещё бы у нас запретили эту ЛГБТ ср*нь. Было бы здорово.

-5
FlexGum

Они ж наоборот антиповеску сделали, без не**ов даже.

-2