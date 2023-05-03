Final Fantasy 16 запрещена в Саудовской Аравии

Регулятор Саудовской Аравии объявил в Twitter, что продажа Final Fantasy 16 запрещена на территории страны. Причина решения не поясняется.
Твит с объявлением гласит:
«Для поклонников видеоигры Final Fantasy XVI хотим уточнить, что она не будет выпущена в королевстве из-за отказа издателя внести необходимые изменения».
Запрет, вероятно, также заблокирует продажу игры в Объединенных Арабских Эмиратах.
Игры обычно запрещают за насилие, азартные игры, наготу, сексуальные темы, употребление наркотиков и алкоголя. Среди запрещенных в Саудовской Аравии игр — серия God of War, серия GTA, The Last of Us Part 2 и так другие.
Ещё бы у нас запретили эту ЛГБТ ср*нь. Было бы здорово.
Они ж наоборот антиповеску сделали, без не**ов даже.