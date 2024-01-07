Команда разработчиков Final Fantasy 16 "приступит к реализации новых задач" в 2024 году

Creative Business United 3 (или CBU 3) Square Enix, занимающееся разработкой Final Fantasy 14, занимает особое место в сердцах поклонников Final Fantasy, а в 2023 году студия выпустила свою первую однопользовательскую игру Final Fantasy 16. Однако если заглянуть вперед, что ждет команду в будущем? Судя по всему, это может быть что-то совершенно новое.
Недавно в беседе с 4Gamer продюсер Final Fantasy 14 и 16 Наоки Ёсида рассказал, что в этом году команда разработчиков "приступит к решению новых задач", что потенциально может указывать на проект, не связанный с Final Fantasy - а если и так, то, по крайней мере, на новую игру.
В 2024 году Final Fantasy 14 отпразднует свое десятилетие и принесет новые разработки, и в то же время Creative Business United 3 приступит к решению новых задач. Пожалуйста, будьте внимательны и с нетерпением ждите этого!
Final Fantasy 14, конечно же, продолжит получать новый контент и в этом году: следующее расширение, Dawntrail, выйдет летом.
В то же время Final Fantasy 16 также должна получить свое второе расширение, The Rising Tide, в этом году. Версия ролевой игры для ПК также находится в разработке.
задача - еще 16 как минимум релизнуть