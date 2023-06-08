Линейка гарнитур InZone от Sony получит обновленный дизайн в стиле Final Fantasy 16 ©

Square Enix начинает масштабную подготовку к релизу Final Fantasy 16. В честь надвигающегося выхода амбициозного ролевого экшена компания объявила о партнерстве с Sony, результатом их сотрудничества выпуск обновленное линейки гарнитур InZone с уникальным дизайном в стиле Final Fantasy.

Как сообщает Sony, специальный дизайн Final Fantasy 16 получат модель InZone H7 и InZone H9. Они будут выделяться уникальной гравировкой с указанием игры, а также на них будет нанесен логотип Final Fantasy. Такой же тематический дизайн получит гарнитура для шеи SRS-WS1. Тематический линейка гарнитур получила не слишком много отличий от своих оригинальных версий, но зато цена на эти устройства осталась фактически прежней.

На данный момент гарнитуры в дизайне Final Fantasy 16 доступны для покупки только в Японии. Ожидается, что позднее устройства доберутся до мирового рынка.

Final Fantasy 16 выходит уже 22 июня на PS5.