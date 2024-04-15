Патч Final Fantasy 16: The Rising Tide меняет баланс способностей Эйкона

В связи с запуском The Rising Tide компания Square Enix объявила о выходе патча 1.31 для Final Fantasy 16 18 апреля, в тот же день, когда будет опубликовано второе дополнение.

Обновление, помимо подготовки игры к новому контенту, вносит некоторые изменения в бой. Например, это увеличит атаку игрока за пределами некоторых конкретных сражений Эйкона. Мало того, он также скорректирует баланс некоторых способностей Эйкона, в основном усиливая менее популярные.

Например, «Слепое правосудие» Раму (кнопка с кружком) теперь позволяет Клайву двигаться быстрее и уклоняться во время казни, а после начала атаки будут выполнены два удара молнии, и персонаж быстрее вернется на позицию. Или прием Бахамута «Крылья Света» (приводящий к возникновению «Мегавспышки») теперь позволяет уклоняться при активации и запускать «Уклонение от мегавспышки», когда вы уклоняетесь от рассчитанной по времени атаки противника.

Обновление также повысит эффективность ряда аксессуаров и добавило функцию, позволяющую сохранять 5 различных наборов навыков Эйкона и возможность менять схему управления.

Примечания к патчу также включают в себя длинный ряд исправлений ошибок, более и менее известных, исправления и изменения, связанные с определенными квестами, добавление новых NPC в некоторых поселениях и других. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к полным примечаниям на официальном сайте Square Enix.

Как уже упоминалось, обновление будет сопровождать запуск The Rising Tide, второго расширения Final Fantasy 16, которое перенесет игроков в земли Мисидии, где они столкнутся с новым приключением, тесно связанным с Эйконом Левиафаном.