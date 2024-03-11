ПК-версия Final Fantasy 16 находится на "финальных стадиях оптимизации" и получит демоверсию

По словам продюсера Наоки Ёсиды, ПК-версия Final Fantasy 16 сейчас находится на "финальных стадиях оптимизации". Перед релизом планируется выпустить демоверсию, чтобы пользователи могли определить, сможет ли игра работать на их ПК.
"Если говорить о том, где мы сейчас находимся в разработке, то это финальные стадии оптимизации", - сказал Ёсида в интервью Game Informer. "От нее может зависеть время выпуска, потому что надо определиться с системными требованиями и спецификациями PC, которые понадобятся игрокам — это мы сейчас и выясняем. Но системные требования будут довольно высокими."
Что касается того, когда она выйдет или когда мы сможем ее анонсировать, я бы хотел попросить больше времени на это. Мы хотим выпустить демоверсию и для PC-версии. Опять же, мы не можем говорить о деталях того, когда она выйдет, - думаю, через некоторое время нам будет легче объявить об этом. Но одно можно сказать точно: это будет не слишком отдаленное будущее; это будет не год, не два года, скорее всего, это будет короче, чем сейчас, так что следите за новостями.
22 марта на выставке PAX East 2024 в Бостоне Square Enix проведет панель Final Fantasy XVI, которая будет посвящена грядущей главе загружаемого контентаThe Rising Tide. Неизвестно, будут ли там новости о PC-версии, но это вполне возможно.
Final Fantasy XVI уже доступна для PlayStation 5.
ну наконец то... сколько уже можно ждать.
Качественный порт можно и подождать
очевидно было ещё год назад, что она выйдет летом 2024 на пк, так как зимой должна была выйти римейк 7-2
а две сразу они не выпускали бы
Я 15 купил в Steam не так давно и еще не запускал, подождем 16, поиграем в обе!)
15ую играл, так и не понял, почему в игре нет баб, ибо играть можно одной кнопкой. Просто жмешь левую кнопку мыши и герой сам все делает. Все, что остается, это прожимать их совместные навыки. Если ты умрешь, то тебя воскресят, отхилят, вообще ИИ выполняет всю работу. Я когда пошел на квест, будучи 4 уровнем, а надо было 13 ур оленей задолбить, типа оленей, короче все, что я делал ,прожимал дружеский навык. Чел с большим мечом сносил за этот навык одного. Потом нашел ,как из Ноксиса бабу сделать, через аватар, И дропнул где-то на процентах 30 игры, скучно нереально.
Сюжеты не связаны. Каждая финалка это отдельный мир.
Вот и попробуй разберись какая из всех лучше
Наверное для фанаток Boys Band делали.
Да ну, 15 пустая трата времени, так там еще чтобы сюжет понять нужно анимационный фильм и аниме смотреть
Кайф наконец то в 60 фпс поиграю.
Ого, так быстро?))
так год почти прошёл, всё, эксклюзивность кончается
Дай бог на моём калькуляторе пойдёт на средних хотя бы))