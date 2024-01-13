Продюсер Final Fantasy 16 хочет доверить разработку следующей части серии молодым талантам

Наоки «Yoshi-P» Ёсида, геймдиректор Final Fantasy XIV: A Realm Reborn и продюсер Final Fantasy XVI, провел интервью с бывшим руководителем Sony Сюхэем Ёсидой, в котором поделился своими мыслями о будущем серии Final Fantasy. Наоки выразил мнение, что команда молодых талантов должна заняться разработкой следующей, семнадцатой по счету игры в серии.
Он также отметил, что в своем подходе к разработке культовой серии он внес довольно много изменений, хотя официального решения о следующей игре, пока что, нет:
"Я имел возможность поработать над Final Fantasy 14 и FF16, и считаю, что настало время чего-то нового. Я думаю, что мы могли бы поручить молодым людям работу над следующей игрой, вместо того чтобы привлекать одних и тех же людей. Их творческий потенциал мог бы привести к созданию Final Fantasy, соответствующей современным требованиям," - рассказал он.
Наоки также подчеркнул, что каждая новая игра в серии должна предложить что-то новое. Например, он считает, что в следующей части можно заменить систему боев в реальном времени на классические пошаговые сражения. А графику сделать не дорогой и «киношной», а стилизованной под пиксель-арт.
Напомним, что Final Fantasy 16 получит, как минимум, одно дополнение, а также будет выпущена на ПК. Однако точная дата релиза пока неизвестна.
молодые таланты пусть новые игры делают а не серии с 666 трилллионом частей продолжают