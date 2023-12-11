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Final Fantasy 16 22.06.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.4 273 оценки

Прохождение дополнения The Rising Tide для Final Fantasy 16 займет около десяти часов

butcher69
Новости

Геймдиректор Такео Кудзираока раскрыл приблизительную продолжительность The Rising Tide - второго из двух запланированных расширений для Final Fantasy 16, которое станет доступно весной 2024 года.

В интервью японскому порталу Famitsu Кудзираока рассказал, что DLC будет гораздо длиннее, чем Echoes of the Fallen. Если в первом случае на прохождение сюжета уходит около трех часов, то в The Rising Tide разработчики в настоящее время отводят на тесты около восьми часов. По прогнозам геймдиректора, после завершения разработки всего контента, включающего также ряд побочных заданий, он составит не менее 10 часов в сумме.

Второе DLC, The Rising Tide, довольно большое и также добавляет побочные миссии. Раньше, когда я проходил главную миссию и побочные задания, на это уходило около восьми часов. В дальнейшем будет добавлено еще больше контента, так что в общей сложности вы сможете играть во второе DLC около 10 часов.

В том же интервью команда Square Enix добавила несколько подробностей о том, чего игроки Final Fantasy 16 могут ожидать от The Rising Tide. В частности, сюжет, как и предполагалось в первом официальном трейлере, показанном на TGA 2023, будет посвящен Левиафану, эйкону, который является частью истории игры, но пропал на десятилетия.

С этим эйконом будут связаны и новые способности главного героя Клайва, некоторые из которых будут давать бонусы, а другие будут влиять на "ноги призывателя", предлагая альтернативные способы передвижения, как, например, в случае со способностями Шивы.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Kenn1y

Шмоток новых так и не завезут, ещё и базовые выбрать нельзя

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