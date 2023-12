Прохождение дополнения The Rising Tide для Final Fantasy 16 займет около десяти часов

Геймдиректор Такео Кудзираока раскрыл приблизительную продолжительность The Rising Tide - второго из двух запланированных расширений для Final Fantasy 16, которое станет доступно весной 2024 года.

В интервью японскому порталу Famitsu Кудзираока рассказал, что DLC будет гораздо длиннее, чем Echoes of the Fallen. Если в первом случае на прохождение сюжета уходит около трех часов, то в The Rising Tide разработчики в настоящее время отводят на тесты около восьми часов. По прогнозам геймдиректора, после завершения разработки всего контента, включающего также ряд побочных заданий, он составит не менее 10 часов в сумме.

Второе DLC, The Rising Tide, довольно большое и также добавляет побочные миссии. Раньше, когда я проходил главную миссию и побочные задания, на это уходило около восьми часов. В дальнейшем будет добавлено еще больше контента, так что в общей сложности вы сможете играть во второе DLC около 10 часов.

В том же интервью команда Square Enix добавила несколько подробностей о том, чего игроки Final Fantasy 16 могут ожидать от The Rising Tide. В частности, сюжет, как и предполагалось в первом официальном трейлере, показанном на TGA 2023, будет посвящен Левиафану, эйкону, который является частью истории игры, но пропал на десятилетия.

С этим эйконом будут связаны и новые способности главного героя Клайва, некоторые из которых будут давать бонусы, а другие будут влиять на "ноги призывателя", предлагая альтернативные способы передвижения, как, например, в случае со способностями Шивы.