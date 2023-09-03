Square Enix официально начала работу над ПК-версией Final Fantasy 16

Square Enix в Твиттере поделилась видео, демонстрирующим новое обновление, в котором сообщила, что официально начала работу над версией Final Fantasy XVI для ПК.
По словам Наоки Ёсиды, к концу года стоит ожидать более подробной информации о Final Fantasy XVI для ПК. Другими словами, игра не выйдет на ПК в 2023 году. Вместо этого, ожидать версию для ПК можно в 2024 году.
Поскольку это игра Square Enix, можно с уверенностью предположить, что в ней будет использоваться технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo. Однако, поскольку она использует собственный движок, а не Unreal Engine 4 или 5, мы, скорее всего, увидим её как в Epic Games Store, так и в Steam.
Будем надеяться, что Final Fantasy XVI будет должным образом оптимизирована для ПК. В идеале хочется видеть поддержку всех методов масштабирования ПК.
Это лучшая новость за сегодня, спасибо! Ждем
А что больше никто не покупает на приставках, продаваемость резко упала и теперь решили для рс выпустить?
"стоит ожидать более подробной информации о Final Fantasy XVI для ПК". Что там такое можно узнать новое, кроме добавление отдельных настроек графики, все остальное можно посмотреть геймплее консольной версий.