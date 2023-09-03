на главную
об игре
Final Fantasy 16 22.06.2023
7.4 252 оценки

Square Enix официально начала работу над ПК-версией Final Fantasy 16

©
monk70
Новости

Square Enix в Твиттере поделилась видео, демонстрирующим новое обновление, в котором сообщила, что официально начала работу над версией Final Fantasy XVI для ПК.

По словам Наоки Ёсиды, к концу года стоит ожидать более подробной информации о Final Fantasy XVI для ПК. Другими словами, игра не выйдет на ПК в 2023 году. Вместо этого, ожидать версию для ПК можно в 2024 году.

Поскольку это игра Square Enix, можно с уверенностью предположить, что в ней будет использоваться технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo. Однако, поскольку она использует собственный движок, а не Unreal Engine 4 или 5, мы, скорее всего, увидим её как в Epic Games Store, так и в Steam.

Будем надеяться, что Final Fantasy XVI будет должным образом оптимизирована для ПК. В идеале хочется видеть поддержку всех методов масштабирования ПК.

15
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Lelik_mc_kawai

Это лучшая новость за сегодня, спасибо! Ждем

2
User_200

А что больше никто не покупает на приставках, продаваемость резко упала и теперь решили для рс выпустить?

2
User_200

"стоит ожидать более подробной информации о Final Fantasy XVI для ПК". Что там такое можно узнать новое, кроме добавление отдельных настроек графики, все остальное можно посмотреть геймплее консольной версий.

0