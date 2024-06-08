Актеры русской озвучки It Takes Two от Mechanics VoiceOver

Сегодня студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver выложила на своём Ютуб канале видео с демонстрацией всех актёров, что звучали в игре It Takes Two.

Дорогие подписчики, рады представить вам немного запоздавший ролик с актёрами озвучки из нашей локализации It Takes Two!

В видео представлены как актёры, которые уже фигурировали в различных бэкстейджах, так и новые лица. С полным списком актёров можно ознакомится в описании к ролику на Ютубе или в группе ВК.

Скачать русификатор можно бесплатно прямо с нашего сайта.