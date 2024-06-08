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It Takes Two 26.03.2021
Адвенчура, Платформер, Кооператив
8.5 509 оценок

Актеры русской озвучки It Takes Two от Mechanics VoiceOver

Алекс470
Новости

Сегодня студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver выложила на своём Ютуб канале видео с демонстрацией всех актёров, что звучали в игре It Takes Two.

Дорогие подписчики, рады представить вам немного запоздавший ролик с актёрами озвучки из нашей локализации It Takes Two!

В видео представлены как актёры, которые уже фигурировали в различных бэкстейджах, так и новые лица. С полным списком актёров можно ознакомится в описании к ролику на Ютубе или в группе ВК.

Скачать русификатор можно бесплатно прямо с нашего сайта.

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