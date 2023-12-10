Square Enix пока не планирует выпуск спин-оффов или сиквелов к Final Fantasy 16

Final Fantasy 16 - новейшая часть из серии легендарных JRPG, знакомящее игроков с такими персонажами, как Клайв, и совершенно новым сюжетом во вселенной Final Fantasy.

Эта игра разошлась тиражом более 3 миллионов копий и оправдала, но не превзошла, ожидания издательства. Этот успех побудил создателей поддержать игру и дальше, что привело к анонсу двух новых DLC.

Однако, скорее всего, на этом дополнения для Final Fantasy 16 закончатся, поскольку продюсер недавно заявил, что уже переходит к другим проектам.

Во время недавнего интервью Famitsu продюсеру Наоки Ёсида был задан вопрос, получит ли Final Fantasy 16 новые дополнения в будущем.

Он подтвердил, что на данный момент никаких будущих DLC не планируется, и заявил, что большая часть команды разработчиков уже распущена, чтобы сосредоточиться на будущих проектах. Наоки Ёсида добавил:

Мы не планируем создавать сиквел или спин-офф FF16.

Объясняя причины такого решения, продюсер заявил, что он получил огромный багаж знаний, работая над этой игрой, и вместо того, чтобы сосредоточиться на сиквеле, он хочет разрабатывать новые игры и решать другие задачи.

Тем не менее, он не стал полностью закрывать двери для сиквелов или спин-оффов. Наоки Ёсида подчеркнул, что, хотя на данный момент ничего не планируется, в будущем все возможно. Продюсер сказал:

Я не знаю, что произойдет, поэтому не буду говорить ничего определенного.

Поэтому остается надежда, что будущий прием или требования фанатов могут изменить мнение команды.