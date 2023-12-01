Сюжетное DLC для Final Fantasy 16 будет посвящено мрачным тайнам из прошлого Клайва

Геймдиректор Final Fantasy 16 Хироси Сакаи дал понять, что грядущие DLC для игры будут в основном сосредоточены на фигуре Клайва Росфилда, главного героя истории, углубляясь в его темные тайны.
Такаи не смог подробнее рассказать об этой концепции, оставив вопрос открытым, но тем временем подтвердилось, что DLC по-прежнему будут посвящены истории главного героя, который отправится исследовать некоторые из самых загадочных и неясных аспектов своей биографии, о которых, возможно, еще многое предстоит рассказать.
Учитывая основной сюжет, вполне вероятно, что эти DLC будут представлять собой флэшбеки, не являющиеся прямыми продолжениями основной истории Final Fantasy 16, но расширяющие некоторые эпизоды, современные или предшествующие тем, которые были представлены в оригинальном контенте.
мрачным тайнам? каким? там ванилькой все помазано и розовые сопли...
Конвейер братан, конвейер работает без устали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
задолбали когда на пк выйдет