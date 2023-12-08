В ПК-версию Final Fantasy 16, скорее всего, войдут все DLC и потребуется SSD

Общаясь с японским журналом Famitsu по поводу недавно анонсированного DLC, господин Ёсида рассказал о PC-версии игры и системных требованиях, которые будут объявлены в свое время. Несмотря на то, что Ёсида не говорил о них, он рекомендовал игрокам обзавестись SSD, поскольку Final Fantasy XVI - игра, в которой скорость загрузки имеет решающее значение, и оптимизации может быть недостаточно для преодоления аппаратного барьера. Оба расширения DLC также могут быть включены в PC-версию, что позволяет предположить, что она выйдет одновременно со вторым расширением, релиз которого запланирован на весну 2024 года.
Поскольку игра разрабатывалась для PlayStation 5, которая поставляется с твердотельным накопителем M.2, неудивительно узнать, что для PC-версии Final Fantasy XVI может потребоваться SSD. Все больше и больше игр уходят от старых механических жестких дисков, так что, похоже, время, когда большинство крупных релизов будут требовать твердотельных накопителей, становится все ближе и ближе.
Final Fantasy XVI уже доступна на PlayStation 5. Дата выхода версии для ПК пока официально не подтверждена.
эт хорошо, если будет всё в одном, а не кусками покупай или переплачивай за издания
На счёт DLC логично, но то, что со 2 DLC это маловероятно. Странно, что а DLC даже новых шмоток не добавят. Странно, что данной игре нужен SSD, в ней почти все статика да и текстуры хорошие на персонажах.