Второе дополнение для Final Fantasy 16 задумано разработчиками изначально намного сложнее оригинальной игры

Уже скоро состоится выход второго сюжетного дополнения для Final Fantasy 16 под названием The Rising Tide. Дополнение отправит игроков в новое приключение по землям Мисидии, где их ждут новые персонажи, задания и возможности. Как оказалось, расширение истории Final Fantasy 16 стало далеко не единственным важным нововведением DLC. Еще одним ключевым фактором аддона станет его сложность, которая будет заметно выше оригинальной игры.

Дополнение The Rising Tide будет включать в себя самые сложные сражения и позволит игрокам пройти уникальные боевые испытания. С выходом DLC игра станет хардкорнее, и это была одна из основных целей во время его разработки, сообщил геймдиректор Такео Кудзираоки в интервью для Push Square. По словам разработчика, дополнение позволило команде расширить оригинальную боевую систему, тем самым увеличивая сложность прохождения.

Мы видели отзывы игроков на трансляциях и в социальных сетях, которые хотели сражений, в которые они могли бы по-настоящему погрузиться. Поскольку боевая система Final Fantasy 16 создавалась как надежный экшен, у нас была основа для создания сражений высокой сложности - и в игре есть новые испытания, которые можно создать только на высокой сложности. Я подумал, что эти испытания будут приняты, если они будут в DLC, и решил повысить базовую сложность боев в DLC.

— рассказывает Кудзираока.

Геймдиректор пояснил, что увеличение сложности было логичным решением после первого дополнения Echoes of the Fallen, где разработчики также добавили несколько сложных боев. От Final Fantasy 16: The Rising Tide стоит ожидать еще более хардкорных сражений, и покорять это дополнение можно будет уже 18 апреля.