Авторы Final Fantasy VII Rebirth представили множество скриншотов и несколько ключевых артов

Вслед за последним State of Play для Final Fantasy VII Rebirth компания Square Enix представила множество скриншотов и ключевые арты. На них показаны различные геймплейные и сюжетные моменты, охватывающие территорию от Юноны до, похоже, Забытой Столицы.

Final Fantasy VII Rebirth - это продолжение первой части трилогии Final Fantasy VII Remake. Новая часть гораздо более амбициозна, чем первая, ее действие происходит до Забытой столицы из оригинальной игры.

Игроки могут ожидать появления играбельных Кейт Сита и Ред XIII, а также Винсента. Золотое Блюдце станет заметной локацией с множеством мини-игр. Кроме того, Сефирот будет доступен для игры во время флешбека в Нибельхейме. Сражения получили несколько изменений: появились новые синергетические атаки, использующие сразу несколько членов партии, а у Ред XIII появилась уникальная механика "отомстить".

Final Fantasy VII Rebirth выйдет на PlayStation 5 29 февраля 2024 года. Final Fantasy VII Remake уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC.