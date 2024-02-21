Демо-версия Final Fantasy 7 Rebirth получила обновление с новой локацией

Square Enix выпустила обновление «Рассвет новой эры в Джуноне» для демо-версии Final Fantasy 7 Rebirth, которая в настоящее время доступно в PlayStation Store. Обновление расширяет ранее выпущенную демо-версию «Падение героя в Нибельхейме» с предварительным просмотром огромного мира игры.

«Рассвет новой эры в Джуноне» доступен как бесплатное обновление существующей демо-версии, и в нем Клауд, Тифа, Баррет, Аэрит и Ред XIII выходят на окраину Джунона, укрепленной крепости с подводным реактором. Этот специальный предварительный просмотр, созданный специально для демо-версии, длится несколько часов после основной сюжетной линии и представляет собой небольшой кусочек огромного игрового мира, который игроки могут свободно исследовать. Выискивайте сокровища с помощью верного чокобо, создавайте ценные предметы с помощью нового преобразователя предметов, смело отправляйтесь на захватывающие миссии боевых заданий и многое другое.

Кроме того, выпущен демо-патч, который будет загружен автоматически. Помимо других изменений, патч вносит незначительные графические исправления.

Final Fantasy VII Rebirth выйдет на PlayStation 5 29 февраля по всему миру.