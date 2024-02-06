Демо-версия Final Fantasy 7 Rebirth выйдет 6 февраля, говорится в рекламе на панели управления PlayStation 5. Трейлер демо-версии доступен под значком «Обзор» на панели управления PlayStation 5. В описании трейлера говорится:

«Ощутите силу выбора! Вышла демо-версия Final Fantasy VII Rebirth, позволяющая вам примерить на себя роль Клауда или Сефирота во время эпизода «Нибельхейм». Откройте для себя первую главу истории игры и исследуйте карту мира. Ваше приключение, ваш выбор!»

Трейлер должен был быть опубликован в 03:00 МСК 7 февраля, примерно в то же время, когда закончится State of Play, посвящённый на Final Fantasy VII Rebirth, что означает, что он, вероятно, был случайно опубликован на день раньше.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет 29 февраля на PlayStation 5.