Эксперт проанализировал фрагмент военного парада в Final Fantasy 7 Rebirth, повторив движения героя

Бывший старший редактор GameSpot Майкл Хайэм, который оказался одним из лучших выпускников элитной школы по подготовке военных офицеров США, обратил внимание на сцену с демонстрацией военного парада в Final Fantasy 7 Rebirth. Эксперт не только проанализировал игровую интерпретацию строевых приемов с оружием, но и лично повторил все движения главного героя. Как выяснилось, разработчики игры довольно точно воссоздали регламент выступления военных во время парада, но забыли про самое главное - безопасность.
Как пояснил Майкл Хайэм, в Final Fantasy 7 есть военизированная группировка Шинра со строевой группой, которая основана на японских тренировочных группах. Именно её интерпретацию видят игроки во время прохождения Final Fantasy 7 Rebirth. Эксперт был впечатлен тем, насколько правдоподобно разработчики воссоздали реальные правила строевого выступления. По его словам, изменения строя и само выступление выглядит очень эффектно. Далеко не каждый бы мог в точности воссоздать продемонстрированные в игре движения. В качестве доказательства своих слов, Хайэм лично повторил движения за главным героем.
Единственное, в чем ошиблись разработчики Final Fantasy 7 Rebirth, это момент со стрельбой из винтовки. По словам Майкла Хайэма, любое боевое применение оружия во время выполнения строевых приемов является недопустимым из-за соображений безопасности.
Почему сразу 'клоун'? Другое дело что наши правила проведения военных смотров слабо применимы к фэнтази миру. Он ещё забыл добавить что и оружия такого не бывает, и что форма не по уставу. Солдафон он и в Африке...
Клоун
А когда он экспертом успел стал? Я понимаю, когда в роли эксперта по парадам один из офицеров парадных расчетов в отставке по возрасту, с многими десятками лет участия в парадах. А не выпускник офицерской школы.
Эксперты эксперты.… Есть видео на ютубе на тему экспертов. Так и называется Эксперт. параллельные линии
и? где то я видел как так винтовки крутили и это было толи Китай то ли Британия