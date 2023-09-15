Final Fantasy 7 Rebirth будет содержать 100 часов контента ©

После анонса нового трейлера и даты релиза во время сегодняшнего State of Play компания Square Enix раскрыла гораздо больше информации о Final Fantasy VII Rebirth, подтвердив, что ожидаемое продолжение Final Fantasy VII Remake будет включать в себя изрядные 100 часов контента.

Продюсер Ёсинори Китасэ написал письмо фанатам на страницах игры в социальных сетях, пообещав, среди множества других деталей, «огромную карту мира». Он также протизерил, возможно, самый известный момент оригинала, намекнув, что «поклонники очень хотят увидеть одну конкретную сцену».

Режиссер Наоки Хамагучи также высказался, назвав проект «трудом любви», отметив при этом, что продолжение предполагает «свободное исследование». Он также сказал, что в нем будут «захватывающие истории, забавные мини-игры и многое другое». Трейлер, показанный во время State of Play, продемонстрировал Золотое Блюдце с мини-игрой о боксе, выполненной в знакомом стиле оригинальной игры.

«Хотя основная сюжетная линия больше и амбициознее, чем повествование предыдущей игры, Final Fantasy VII Rebirth также включает в себя концепцию «свободного исследования» с захватывающими историями, забавными мини-играми, могущественными монстрами и многим другим, что можно найти по всей карте мира. Мы надеемся, что вы изучите этот мир во всех подробностях, ведь вас ждут почти 100 часов приключений».

Наконец, режиссер Тэцуя Номура сказал, что «многие элементы были тщательно отобраны для этой игры» и что она будет включать в себя отзывы из ремейка Final Fantasy VII 2020 года. Он также намекнул на некоторые потенциальные изменения по сравнению с оригинальной игрой.

«Существует также надвигающийся вопрос о том, какая судьба ждет героев», — написал Номура. «Независимо от того, ознакомились ли вы с оригинальной игрой или отправитесь в это приключение свежим взглядом, мы надеемся, что вы встретите финал этой истории на своих условиях».