Final Fantasy 7 Rebirth еще не вышла, но фанаты уже в восторге от Тифы в купальнике

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет только 29 февраля, но фанаты уже одержимы появлением Тифы в игре. В сети появился ролик с переделанным участком Коста дель Соль из Final Fantasy 7, в котором Тифа красуется вместе с Айрис. В ролике показана вечеринка на пляже, а Клауд, похоже, очень впечатлен купальниками Айрис и Тифы. Особенно от наряда Тифы и его можно понять.

Интернет уже одержим этим роликом, а один пост от пользователя X/Twitter Genki_JPN набрал 8,9 миллиона просмотров.

Конечно, популярность Тифы не является чем-то новым, но тот факт, что она стала популярнее Айрис после выхода игры, в которой фанаты уже яростно обсуждают судьбу последней, говорит о многом. Тифа была в тренде и в январе, когда фанаты так сильно требовали добавить ее в Tekken 8, что босс Tekken Кацухиро Харада был вынужден обратиться к ним.

Мы все знаем, что она привлекательна, и я это понимаю. Но пока мы ничего не решили насчет гостевых персонажей и т. д..

Коста дель Соль в Final Fantasy 7 Rebirth - лишь один из нескольких городов, которые игроки смогут исследовать. В отличие от первой игры, Final Fantasy 7 Remake, действие сиквела разворачивается на большой части мира, а также включает в себя такие города, как Золотое блюдце и Юнона.