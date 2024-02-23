Final Fantasy 7 Rebirth еще не вышла, но фанаты уже в восторге от Тифы в купальнике

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет только 29 февраля, но фанаты уже одержимы появлением Тифы в игре. В сети появился ролик с переделанным участком Коста дель Соль из Final Fantasy 7, в котором Тифа красуется вместе с Айрис. В ролике показана вечеринка на пляже, а Клауд, похоже, очень впечатлен купальниками Айрис и Тифы. Особенно от наряда Тифы и его можно понять.
Интернет уже одержим этим роликом, а один пост от пользователя X/Twitter Genki_JPN набрал 8,9 миллиона просмотров.
Конечно, популярность Тифы не является чем-то новым, но тот факт, что она стала популярнее Айрис после выхода игры, в которой фанаты уже яростно обсуждают судьбу последней, говорит о многом. Тифа была в тренде и в январе, когда фанаты так сильно требовали добавить ее в Tekken 8, что босс Tekken Кацухиро Харада был вынужден обратиться к ним.
Мы все знаем, что она привлекательна, и я это понимаю. Но пока мы ничего не решили насчет гостевых персонажей и т. д..
Коста дель Соль в Final Fantasy 7 Rebirth - лишь один из нескольких городов, которые игроки смогут исследовать. В отличие от первой игры, Final Fantasy 7 Remake, действие сиквела разворачивается на большой части мира, а также включает в себя такие города, как Золотое блюдце и Юнона.
С новой фэйбл конечно неприятно получилось, но что поделать нельзя делать красивых женщин даже если актриса или модель для нее выбрана красивой
Пхах, наглядная разница между западным геймдевом и геймдевом здорового человека
В фейбл мужчина в юбке, а не женщина.
это гендеронеопределившаяся сильная особь
Тифа точно сексуальная у кого хотите спросите например у Итальянских сенаторов они уж точно разбираются (кто понял тот понял)
Кто не понял объясню: Было это в 2022 году было онлайн заседание итальянского сената и точно не помню что там но один сенатор случайно включил ролик с тифой а ролик этот был интересного содержания
Не сенатор, а хакер который подключился к конференции, и врубил видос.
Откуда минусы? На сайт напала орда отбитых феминисток?
Клауд по игре словно не догадывался, зачем существуют девушки и что с ними можно делать. Поэтому даже если бы Тифа сорвала трусики и села бы ему бы на лицо, намек был бы непонят. И потому наряд Тифы вряд ли был ему интересен...
Есть мнение что Клауд сам хочет себе такой купальник! Вспоминаем эпизод в хани бии!
Опять дрочить...
Альтернативный костюм для TEKKEN 8 конфирмед
Final Fantasy 7 Rebirth еще не вышла, но фанаты уже в восторге от Тифы в мешке
Пфф но мы то знаем что Клауд самая секси чика
Тифа всегда была популярнее Айрис. Вообще ВСЕГДА. Игре уже больше 25ти лет и Тифа всегда оставалась известным персонажем, а Айрис долго была "ну там да, грохнули ее, очень печально".
В Теккен ее не надо -- они не умеют делать модели женских персонажей, получится какой-нить корявый ужас с ногами 50го размера, как все персонажи там. В Dead or Alive бы -- вот это другое дело, вот там художники реально талантливы, но эта серия уже давно не актуальна и походу вообще приказала долго жить.
Создатели уже объявили бы, что Клауд гей, а то фейспалмить от "вечного" инцела просто надоело.
У тифы грудь зачетная а у айрис попка лучше в первой части ставил секс костюмы им сразу заметно🤭
Я не фанат, но тоже.
тот момент когда ее 20 лет на... пардон "рекламировали" она вдруг стала неожиданно популярной не удивлюсь если они и дальше будут выпускать игры с ней. и да им завезли скины с другой японской игры
Тифа один из самых популярных женских персонажей в видеоиграх со времен выхода фф7, что за huinyu ты несешь, необразованная невежда
благодаря кому точнее чему? правильно одному влажному сайту и групке с карандашами